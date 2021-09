Sale a la luz un nuevo audio de Fernanda Vallejos atacando a Alberto Fernández

La diputada nacional Fernanda Vallejos fue protagonista de la polémica que rodea al Gobierno nacional en relación a la masiva presentación de renuncia de funcionarios de Alberto Fernández. Allí, la legisladora ultrakirchnerista envió un audio privado de 11 minutos en el cual asegura que el presidente es un "enfermo okupa" y su jefe de Gabinete Santiago Cafiero "es un payaso". Pero horas después se viralizó un nuevo audio donde la legisladora expresa que el "este Gobierno ya fue, fracasó".

“No tiene derecho a hacer eso, no lo tiene. No tiene el derecho, ni la legitimidad, ni el apoyo popular. No tiene espalda para llevarnos a la debacle, ¿a dónde nos quiere llevar? Bueno, tiene que reaccionar, ya pasaron varios días del desastre del domingo. El lunes todos los ministros tendrían que haber puesto su renuncia a disposición y Alberto se tendría que haber sentado en una mesa con Cristina y preguntado a quiénes le aceptamos, a quién dejamos y a quién sacamos. Bueno, no lo hace, entonces creo que la falla está del otro lado”, esgrimió.

Y agregó: “A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos en pelotas frente a la Casa Rosada y bailamos un malambo a Alberto? A este Gobierno hay que relanzarlo. Ya fue, fracasó. Ya está. Gestionaron la pandemia y ahora hay que dar vuelta la página y empezar un Gobierno nuevo, como ocurriría en un Gobierno de coalición institucionalizada y tenemos que lamentar tal vez el no haber institucionalizado mecanismos claros para dirimir los conflictos que se pudiera generar”.

“Pero bueno es tarde para llorar sobre la leche derramada de las cosas que no se hicieron. Lo que es claro es que este Gobierno ya fue, no se puede seguir encaprichado ni mucho menos porque está bien, se colgó la banda, agarró el bastón, pero está claro que es un inquilino, ¿no entiende que es un inquilino?”, aportó.

“Alberto Fernández no podría haber soñado ni con ser intendente. Me parece que hay una enorme desproporción en la reacción”.

“La dueña de los votos, la dueña de la legitimidad, la dueña del apoyo popular, la dueña de la base de sustentación de este Gobierno y la que lo sentó ahí es Cristina y detrás de Cristina todos los que sostuvimos con nuestro voto, con nuestra presencia, con nuestra defensa, con lo más y lo menos que cada uno y cada uno tiene para aportar”, comentó.

Vallejos, quien es muy cercana a la vicepresidenta, se refirió a la figura de Cristina Kirchner y dijo: “Él, si fuera compañero, tendría que sentarse con Cristina y decir: ‘¿Qué hacemos?’ Y actuar en consecuencia de lo que se resuelva, teniendo claro que allí hay una voz que tiene un peso y una legitimidad que no la tiene nadie más. Y que de última, si se equivoca, se equivoca y pone en juego su capital político, su historia y en todo caso después nos arreglaremos”.