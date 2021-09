Hebe De Bonafini se mostró junto a Amado Boudou y destrozó al presidente

Como todos los jueves a las 15.30, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se reúne frente a la Casa Rosada, y Hebe de Bonafini cierra siempre con su discurso pero esta vez destrozó al gobierno de Alberto Fernández. “Tenemos que reclamar qué carajo pasó, están destrozando la patria con lo que estuvieron haciendo”, dice De Bonafini y continúa: “Nos dieron la espalda, y que no nos vengan a buscar para que en noviembre votemos”.

La referente del grupo se comunicó por primera vez desde que comenzó la pandemia en la plaza, ya que lo solía hacer desde su casa o su camioneta. “Me da mucha tristeza tener que decir esto acá, pero no me queda otro lugar para decirlo. No es posible que nos hayan dejado alejados, que nadie nos haya dicho qué pasó, qué va a pasar, por qué renunciaron, por qué se quedaron”.

Debajo de la carpa de la Plaza de Mayo se encontraba junto a Amado Boudou y se refirió a la deuda externa: “Acá hay un solo motivo, que es el peor, no hay que pagar la deuda externa. Esa es la única solución, compañeros. Nada de arreglo con el fondo, por esta razón se esconden ministros y el presidente, el mismo que anuncia cosas que después no pasan. A mi no me interesa que diga cuántos caminos, escuelas y tantas fábricas, tantas cosas. A mi me interesa que no nos mienta, que no nos diga cosas que después no pasa”.

Hebe de Bonafini antes de comenzar el discurso.

Foto: Santiago Alvarez Tocalli MDZ

También se exigió trabajo para los argentinos, rechazando los planes sociales. “Yo solo quiero ver a mis compañeros y compañeras de los barrios más pobres, a los niños con calzados, a los padres que van a trabajar, que no tengan que pelear por un plato miserable de sopa. Que nuestros compañeros y compañeras aprendan, discutan y peleen por la dignidad, que es el trabajo. No hay otra salida para un pueblo que no sea el trabajo, por eso no nos sirven un plato de comida. Tampoco me sirve que no haya un montón de organizaciones que junten comida, no quiero juntar comida para mi pueblo pobre, yo quiero trabajo”, añadió De Bonafini.

Con respecto al problema que está sucediendo dentro de la Casa Rosada, esgrimió: “Queremos saber qué pasó entre bambalinas, qué estuvieron entregando en este siniestro pasaje que nadie sabe que es. Eso también necesitamos saber acá en un lugar tan especial que recordamos todos los jueves a nuestras hijas, nuestros hijos, que con tanta generosidad dieron su vida por la patria”.

Concluyó el discurso e invitó a una marcha masiva en para pedir trabajo, el no pago de la deuda externa y festejar al peronismo: “Quiero proponer, que el 17 de octubre, el Día de la Madre y el Día del Peronismo, una marcha enorme por el no pago de la deuda externa. Que no me vengan con que ya arreglaron, o todo firmado o que presentaron apurados el presupuesto del año que viene. Me da asco que hayan sacado así al presupuesto”, finalizó la líder de Madres de Plaza de Mayo