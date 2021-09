Julio Cobos habló de crisis institucional y realizó una comparación entre Alberto Fernández y la crisis de De La Rúa

El senador nacional Julio Cobos aseguró que se ha desatado una crisis de gobernabilidad en el Ejecutivo nacional luego de la masiva renuncia de funcionarios de su Gobierno. "Estamos viviendo momentos muy delicados, se ha desatado una crisis de gobernabilidad producto de esta interna entre el kirchnerismo y el peronismo", aseguró el exvicepresidente.

La presión sobre Alberto Fernández crece y Cobos, como otros dirigentes opositores, creen que la crisis es más grande de lo que se ve. Allí, asegura que el Presidente ha perdido autoridad. "Están acotando al presidente de la Nación. Tal vez la vicepresidenta está esperando la reacción que ella tuvo cuando perdió una elección, donde hizo cambios. En el 2009 y en el 2013 cambió al ministro de Economía. Ahora el que gobierna es Alberto Fernández el que gobierna y él tiene que decidir si hacer cambios y cuándo hacerlos. Es una presión considerable la que hay. Ha desatado una verdadera crisis de institucionalidad", aseguró.

Cobos comparó la crisis del gabinete con lo ocurrido en otro gobierno, particularmente el de la Alianza, cuando Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia. "Le pasó a De La Rúa con Chacho Álvarez cuando renunció incluso antes de las elecciones de medio término y generó una crisis. De La Rúa sufrió la ausencia de un vicepresidente y ahora Alberto sufre una vicepresidenta con un poder más grande que él porque fue el que la llevó", graficó.

Para el senador nacional, la oposición debe tener cautela y es el oficialismo el que debe resolver la crisis. "Nosotros tenemos que ser prudentes con nuestras declaraciones. Es un problema que tienen que resolver. Nosotros contribuir para que el gobierno cambie el rumbo. En estos momentos está atravesando un momento difícil el presidente", indicó.

La magnitud del problema aún no está mensurada. Pero hay quienes creen que solo se ha visto la punta del iceberg. "La debilidad interna ya estaba y afloran los conflictos que según me dicen son mayores a lo que se ve", dijo Cobos. "No tiene que tomar decisiones tratando de revertir el tema electoral porque queda muy poco. No tienen que pensar en ganar la elección sino en cambiar el rumbo para que el país esté mejor", dijo el senador