Contundente pedido de "silencio" a todos los funcionarios peronistas

Un WhatsApp se filtró de uno de los sectores centrales del poder, que no es La Cámpora. "Por favor, compañerxs, estamos viviendo horas enrarecidas, les pedimos por favor que no hagan declaraciones públicas de ningún tipo".

Desde el momento que explotó la presentación de renuncias en el seno del Gobierno provincial, que Axel Kicillof negó que las fuera a aceptar, todo se precipitó. MDZ dio la primicia ayer cuando Fernanda Vallejos, la diputada nacional y vocera virtual de Cristina Fernández de Kirchner, había posteado y pedido que siguieran el ejemplo de Alicia Kirchner, que en Santa Cruz pidió la renuncia de todo el Gabinete provincial.

Kicillof no lo pidió. Se lo presentaron de manera consensuada para el rechazo, a pesar que todos también lo ubican entre los "padres" de la derrota en el territorio que gobierna, la Provincia de Buenos Aires. Pero todo se precipitó hasta generar una crisis de Gabinete similar al que sufrió la Alianza en 2001, luego de la renuncia, efectiva, de Carlos "Chacho" Álvarez.

Cuando Wado De Pedro, el ministro del Interior, informó que presentó su renuncia, inmediatamente, todos los teléfonos de las cercanías del presidente de la Nación, Alberto Fernández, se encendieron pidiendo que se las acepte. "Si lo hace, ganamos en noviembre", le dijeron.

Luego vinieron las presentaciones, no renuncias, en cadena. Son amenazas, no hechos. Los intendentes que participaron en las diferentes jornadas de ayer, que escucharon y hablaron, también estaban tan sorprendidos como todos el resto del país. "No se habló nada de eso. Son audaces, pero nos llevan puestos", dijeron cuatro jefes comunales a MDZ. Desde el interior llegaba otro a la Ciudad, porque lo habían citado el día anterior. Lo hacía con un referente importante que venía a dar su mirada más proclive al centro político. No sabía qué hacer.

"Estamos viviendo horas enrarecidas. Les pedimos que NO hagan declaraciones públicas de ningún tipo. Nos excede ampliamente. Quienes conducen sabrán cómo salir de esta encerrona. Abrazos", termina el chat enviado a todo un equipo político que, efectivamente, no habló ni presentó nada.