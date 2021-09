Feroz pase de factura en el Frente de Todos en busca de los culpables del fracaso

El no nato albertismo, el kirchnerismo extremo y Sergio Massa siguen analizando hoy no solo los resultados, sino la manera de recuperar los votos que perdieron comparados con elecciones anteriores. De controlar el 60% del padrón bonaerense cuando no estaban "todos" a este 33%, algo pasó.