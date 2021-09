El insólito análisis de Diego Brancatelli tras la derrota K en las PASO

Tras la dura derrota electoral que sufrió el Frente de Todos en las elecciones PASO del domingo, el periodista kirchnerista Diego Brancatelli realizó un curioso análisis que generó burlas y memes en redes sociales.

"Va a sonar raro y si lo sacan de contexto va a ser meme, pero es una derrota esperanzadora", sostuvo el panelista de Intratables, y agregó que la derrota es "simbólica" y que "se puede revertir".

El periodista K apuntó contra el presidente Alberto Fernández y aseguró que "está rodeado de gente que le dice que las cosas están bien y no entiende o no entendió que las cosas no están bien".

Diego Brancatelli aseguró que el Gobierno tiene que hacer "más peronismo" para revertir el resultado.

El panelista de Intratables añadió que el Gobierno debe corregir las políticas económicas en los próximos meses para que se sientan en la sociedad y pidió "más peronismo".

En redes sociales se burlaron de Brancatelli.

Brancatelli se mostró esperanzado por poder revertir el resultado, pero reconoció que el Gobierno tiene mucho por hacer. "Tienen que empezar a gobernar, hacer peronismo de verdad. Una cosa es decir, pero hay que hacer: microeconomía, inflación, seguridad y libertad", sostuvo el periodista K.

"Esto simplemente fue una PASO, una previa. De acá a noviembre tienen que cambiar muchas cosas", fue el duro diagnóstico de Brancatelli, que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde muchos se burlaron de él y le dedicaron varios memes.

Pablo Vilouta, compañero de Brancatelli en Intratables, agregó que la culpa no puede ser sola de Alberto Fernández. "Es muy fácil tirarle la responsabilidad de tener 5 millones de votos menos", aseguró al comparar el resultado con las elecciones presidenciales de 2019.