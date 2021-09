Alberto Fernández ya piensa en noviembre y ahora dice saber lo que Argentina necesita

El presidente Alberto Fernández inauguró una obra de inversión de 9.390 millones de pesos, que según recuenta el Gobierno, se suman a las más de 2.300 que se encuentran en desarrollo. Luego, visitó la empresa de envases Ball, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Del acto también participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

"En Quilmes inauguramos una obra muy parecida a esta", comenzó diciendo el presidente Alberto Fernández a los presentes; y describió: "Era una obra importante para muchos vecinos, para vivir en un lugar que no se embarre, que tenga condiciones dignas para vivir. El objetivo era el mismo, llevar calles, luz, paradas de colectivos, era llevarles obras que se relacionan directamente con la calidad de vida".

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández inaugura los trabajos de mejoramiento de la avenida República Argentina y pone en marcha 25 obras públicas en 14 provincias https://t.co/pwZ5RdYt4R — Casa Rosada (@CasaRosada) September 14, 2021

Por otra parte, sostuvo que cada vez que inaugura una obra como esta, lo que están haciendo desde el Gobierno es llevar "una vida mejor, una vida más vivible. Así hemos hecho desde el primer día", aseguró. Y enumeró que "esta obra se suma a las 2.300 obras que tenemos desparramadas en toda la Argentina".

Santiago Cafiero, Alberto Fernández y Sergio Massa, tras la derrota electoral de las PASO 2021

Además, indicó que "estas obras son parte de un plan que tiene que ver con el desarrollo de la obra pública, que es con lo que generamos mucha mano de obra y trabajo, pero también de producción y desarrollo: asfalto, luminaria, hierro, etc".

Señalando al "otro"

La campaña del Frente de Todos seguramente hará un giro, tanto en su comunicación como en su estrategia económica y de Gobierno, ya que la coalición oficialista necesita recuperar los votos perdidos y sumar otro porcentaje para revertir la paliza que recibió este domingo.

Entre este registro de campaña, algo no se abandonó, por lo menos no de momento: Alberto señaló que los buenos son ellos, que son ellos los que saben lo que el país necesita y los "otros". Por eso, indicó: "El país lo que necesita son emprendedores que arriesguen, que den trabajo. No necesita especuladores financieros que encuentran ganancia rápida en un bono, en un título, en una acción, cuando a los otros les cuesta mucho sacrificio" encontrar esas ganancias.

Por último, el presidente retomó la exhortación que hizo durante el acto del domingo al cierre de los comicios, en que reconocía la derrota y el "haber hecho algunas cosas mal". En este sentido, pidió ir a "golpearle la puerta al argentino que no fue a votar, para decirle que lo que está en juego es el futuro del país y su futuro", para que "la Argentina se ponga de pie".