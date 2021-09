El día después del domingo negro: qué puede pasar con Alberto Fernández y su Gabinete

No había ningún indicador positivo, más que el poder que el propio oficialismo tiene para contener o tapar crisis. Pobreza, inflación, problemas de gestión de la pandemia y una crisis educativa de la cual no se sabe aún la magnitud. Parecía haber una bronca contenida y no reactiva. Pues ese descontento se manifestó de manera contundente y con el voto. Lo que el Frente de Todos lograba contener con anabólicos, se le desbordó en las urnas.

Luego del domingo negro, Alberto Fernández puede tener una oportunidad de convertirse en presidente. Quienes analizan la política nacional explican que el propio mandatario tuvo otras chances; luego de asumir; con la pandemia, por ejemplo, para cortar el cordón con Cristina y gestar su propia agenda política. No se empoderó y eligió el camino de la obediencia que lo llevó a una derrota brutal que lo tiene como máximo responsable.

La oposición empoderada luego del "domingo negro" para el Gobierno.

Si las PASO 2019 generaron en Mauricio Macri un golpe económico enorme, para Alberto Fernández puede ocurrir algo similar en lo político. La expectativa es casi por igual: qué pasará cuando abran los mercados y, sobre todo, las puertas de Balcarce 50 hoy lunes por la mañana.

Desde antes de las elecciones se hablaba de cambios en el Gabinete, pero antes que eso habrá que ver la interpretación que el propio Alberto Fernández haga del resultado y de las causas. En 2009 Cristina Fernández sufrió una dura derrota en las elecciones de medio término. No hubo cambio de rumbo, sino aceleración.

El escenario político cambia. Los cargos se repartirán en noviembre, pero el "ensayo" de ayer siembra un esquema que obligará a pensar de otra manera.

La ciudadanía votó por equilibrios de poder. Tanto, que el Frente de Todos hasta puede sumar legisladores en la Cámara de Diputados, pero perder la cómoda mayoría que tenía en el Senado. Justo el Senado, donde la vicepresidenta tiene su centro de poder, donde se deciden las estrategias sobre el Poder Judicial y también donde se gestaba (¿y se gestará?) la agenda política que condicionaba el Ejecutivo.