Alberto Fernández redobló la apuesta en su primer acto post derrota

Sin profundizar y evitando entrar en temas electorales, el presidente Alberto Fernández retomó su agenda oficial y encabezó un acto público en el Museo del Bicentenario en la Casa Rosada. Allí presentó el proyecto de Ley de Compre Argentino acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el secretario General de la UOM, Antonio Caló. A pesar de que Caló habló específicamente sobre el discurso que dio ayer el presidente en el búnker del Frente de Todos, Fernández evitó referirse directamente a ese tema.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo Nacional dejó clara cuál será la estrategia con la que intentarán revertir la dura derrota que sufrieron en las urnas. No se trata de un plan innovador sino que insistirán con la misma fórmula que ya venían desplegando: profundizar el choque de modelos de país.

En este sentido, el presidente de la nación volvió a mostrarse como el defensor de la industria nacional y puso como contrapunto a quienes buscan privilegios para pequeños sectores.

"Creo por sobre todas las cosas que no hay nada más importante que el desarrollo de la industria argentina. Para lograr el desarrollo argentino tenemos que atender a pequeños privilegios. La Pyme compite contra las multinacionales y hay que privilegiar a la Pyme", manifestó.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández presenta el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación, en el Museo de Casa Rosada. https://t.co/P5Y7We9sev — Casa Rosada (@CasaRosada) September 13, 2021

"Muchos que no piensan como nosotros han entendido que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia, pero no debemos ser tontos,; es un error pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia; creo que los mercados deben funcionar en libertad, con reglas", aseveró el mandatario.

Ayer el presidente fue el único orador tras la contundente derrota sufrida en las urnas y realizó una dura autocrítica. "Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente", manifestó Alberto Fernández en el búnker del peronismo.