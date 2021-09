Durísima autocrítica de Alberto Fernández tras la paliza electoral

Alberto Fernández fue el único referente del Frente de Todos que salió a hablar tras la dura derrota en las PASO en manos de Juntos por el Cambio en la mayoría de las provincias del país. En el búnker del oficialismo, ubicado en Chacarita, también estuvieron Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Máximo Kirchner y Leandro Santoro.

En su discurso, Alberto hizo una gran autocrítica y comenzó reconociendo que "nada es más importante que escuchar al pueblo". Y agregó: "A pesar de esto pudimos llevar adelante a esta elección. En este mes que nos tomamos pudimos vacunar a millones de personas más para poder celebrar esta elección particular. Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe. Todos los que estamos aquí escuchamos a la gente con mucha atención, porque evidentemente cometimos errores que no debemos cometer".

Con respecto al futuro del Frente de Todos, dijo: "Hay una demanda que no hemos satisfecho. A partir de mañana nos vamos a ocupar de los problemas que la gente nos plantea. Esta hermosa encuesta que son las PASO para nosotros son un dato que vamos a considerar y que a partir de mañana vamos a transitar un camino para que nos acompañen en noviembre".

Asimismo, Alberto le habló a la militancia y les pidió que no tienen que ponerse muchos objetivos en la cabeza. "Tenemos que ponernos un solo objetivo y es el de salir a la calle, recorrer los barrios y explicarles a todos los vecinos que hay un país que construir Lo único que quiero es terminar mi mandato con menos pobreza y más trabajo para todos".

Este fue el discurso completo del presidente Fernández.