Alberto recibió al joven no binario atacado por sus vecinos

El presidente Alberto Fernández recibió en la Residencia de Olivos a Winfried Fallon Noriega, un joven no binario de 24 años que padece síndrome de Asperger, agredido por sus vecinos en La Plata, y le expresó su solidaridad "ante el imperdonable ataque que sufrió"



"Hoy recibí a Winfied Fallonn. Le expresé mi solidaridad ante el imperdonable ataque que sufrió.



La sociedad argentina debe respetar la diversidad. La discriminación denigra y quienes discriminan merecen el repudio social y el castigo que la ley ha previsto para ellos", señaló Fernández en un mensaje publicado esta noche en su cuenta oficial de la red social Twitter.



Winfried es estudiante de la facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y denunció ante la comisaría 16ta de La Plata el ataque sufrido por su definición de no binario y discapacidad el 7 de septiembre último.



Ese día, Winfried fue a la casa de su madre, ubicada en las calles 120 entre 75 y 76, para ayudarla en su mudanza y fue agredido a golpes por varios vecinos, entre ellos el dueño de la vivienda que alquilaba la mujer.

A diferencia de Tehuel, no estoy desaparecido y puedo pedir justicia. A diferencia de Samuel, el chico que asesinaron a golpes en España, estoy vivo y tengo la oportunidad de cambiar la realidad de muchos chicxs de la comunidad LGBTIQ+ y ayudar a la gente con discapacidad.GRACIAS — Winnie Fallon (@Winnie_Fallonn) September 11, 2021





El grupo de personas agredió al joven a golpes de puño y arrojándole gas pimienta al rostro, mientras lo insultaban y amenazaban con "hacerlo boleta", invocando a modo de insulto su condición sexual.



Winfried rogó que no agredieran a su madre, en tanto ella daba aviso a la policía que al llegar al lugar resguardó a los agredidos y posibilitó la mudanza, tras lo cual acompañó a Winfried a radicar la denuncia, donde se dejó constancia de las lesiones sufridas.



"Es una locura lo que pasó, tanta violencia, me decían que nací con pito y no con vagina, que debería volver a nacer si quiero ser mujer, me agredieron por mi sexualidad, por mi manera de ser afeminada y estaban conscientes de que tengo autismo y Asperger y me golpearon", explicó Winfried a Télam.

El joven reclamó "justicia, que esto no le pase a nadie más, a ningún chique con capacidades diferentes".



"Solo dos policías mujeres que me atendieron me respetaron por como soy: una persona no binarie, con una sexualidad fluida, no soy hetero ni gay, no tengo rótulos", afirmó.