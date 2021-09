Votación inédita y obligatoria: qué no podes olvidarte ese día

Los ánimos de la ciudadanía, frente a las próximas elecciones, no son los deseados por ningún partido político. En las encuestas se manifiesta un "descontento social", "dudas a la hora de votar", "la opción es el voto en blanco". Frente a esos tópicos los diferentes gobiernos resaltan la obligatoriedad del voto el próximo 12 de septiembre.

En MDZ Radio dialogó el secretario de la Junta Electoral Mendoza, Jorge Albarracín, quien aseguró las consecuencias de no ir a votar. "El voto es obligatorio para todas aquellas personas que tengan entre 18 y 70 años", afirmó.

Además, Albarracín explicó que si una persona no se presenta a votar por algún síntoma relacionado con la covid-19, deben presentar la justificación. "Si no se justifica la inasistencia, y al estar en elecciones generales, se aplica la Ley Nacional. La misma establece que mientras no se pague la multa en el registro de infractores, a la persona que faltó, se le complicará con algunos tramites administrativos. Se debe actualizar el valor, pero actualmente no supera los 500 pesos", indicó.

La situación de las autoridades de mesa

Jorge Albarracín explicó que la Cámara Electoral ya está realizando los nombramientos de las autoridades de mesa. Además describió que la Cámara se asegurará de que cada dos mesas se nombre un suplente. "Los nombramientos están llegado bien. En Mendoza no habría un índice de rechazo", explicó el secretario de la Junta Electoral.

Los elementos que no pueden faltar ese día

El Ejecutivo Provincial lanzó una campaña para recordarle a la ciudadanía los elementos que deben llevar para las próximas elecciones.

Es indispensable que la persona asista con el DNI, alcohol en gel y lapicera .

. En todo momento el ciudadano debe tener el tapabocas correctamente colocado.

Mantener una distancia de dos metros entre personas.

Las escuelas estarán abiertas de 8 a 18 hs.

Desde la Cámara Nacional Electoral también elaboraron el protocolo sanitario de prevención covid. Donde destacan que en cada establecimiento de votación deberá designarse un facilitador sanitario. "El facilitador sanitario será el referente que ordene el ingreso de los votantes, y constate el uso de tapabocas y de sanitizante para las manos", describe el documento.

Además, se colocará en los establecimientos de votación, en lugares visibles, alertas visuales con información sobre las pautas para prevenir el contagio de covid-19. Se ventilará regularmente los ambientes cerrados (al menos 15 minutos cada dos horas), sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, para permitir el recambio de aire, dependiendo de la infraestructura de los distintos establecimientos de votación.