Encuesta: ¿a qué partido votará la mayoría de los jóvenes?

En Argentina casi 7 millones de chicos mayores de 16 años van a poder votar. El voto joven, es decir, los menores de 30, representan el 30% del padrón electoral. Un número para nada menor, al que los candidatos parecen no estarle llegando de la manera correcta, con propuestas e ideas que despierten en ellos el deseo de participación. Sobre esto y la intención de voto de acuerdo a lo que dicen las encuestas, habló en Uno Nunca Sabe Nicolás Bernal, politólogo y encuestador de Zuban Córdoba y Asociados.

Primero, Bernal confirmó que "está siendo complejo el trabajo con las juventudes", en relación a la medición en encuestas. Es que "el año y medio de pandemia ha impedido hacer territorio e instituciones, entonces por ejemplo no está la facultad como espacio de diálogo, más allá de la virtualidad".

En base a los números obtenidos principalmente de mediciones online, el entrevistado dijo que "el Frente de Todos es el espacio que más adhesión tiene en los jóvenes respecto a la media, pero se sienten desilusionados por el contexto político actual".

Mientras que, contó Bernal, "hemos visto incluso a nivel latinoamérica espacios como el de Javier Milei, que ponen el foco a la falta de respuesta de las instituciones, tienen un amplio crecimiento. Pero no son mayoritarios. Hablamos de que un 12% de los jóvenes a nivel país podría elegir un espacio de este estilo".

Crece el interés de los más jóvenes por partidos que se reclamen la falta de respuesta de las instituciones.

Además, aclaró que estas encuestas son online, por lo cual "hay que medirlas con hilo fino porque los muestreos tienen respuestas de gente que está más politizada, entonces hay menos grados de indecisos o de desconocimiento de algunos políticos y también más gente que está predispuesta a la política. Por eso si bien según estos números decimos el 12% de los jóvenes elegiría a un partido como el de los Libertarios, cuando hacemos domiciliaria baja el porcentaje, es mucho menos".

Finalmente, Bernal dijo que desde su punto de vista no es que haya falta de interés de los jóvenes por la política, sino que "la política no está trabajando con ese segmento ni en sus expectativas ni en sus espacios reales de participación, como sí lo hacen otros espacios, quizás los más marginales y no los centrales como el Frente de Todos y Juntos por el Cambio".

En relación a aquello, dio un ejemplo claro: "Hacen transmisiones en vivo en YouTube y los chicos ya están en Twitch. Son otras plataformas, otro lenguaje. Lo mismo sucede con los temas que tocan, hay que tener en cuenta que estos jóvenes nacieron y vivieron en democracia, entonces sus intereses van por otro lado que no es 'el miedo a la pérdida de'. Hay diferencias, que no está ni bien ni mal, son otras cuestiones".

Por eso, en conclusión, Bernal dijo que será necesario "reabrir espacios a la juventud".