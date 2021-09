Sergio Berni elogió a Javier Milei con una frase que lo incomodó

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sorprendió a muchos cuando en un programa de televisión tuvo un comentario elogioso hacia Javier Milei, a quien consideró un personaje "simpático y divertido" con el que se "comería un asado" y "tomaría unos vinos".

"Javier Milei me parece simpático y divertido. Me comería un asado y me tomaría unos vinos con él", aseguró Sergio Berni durante una entrevista en el canal A24, lo que causó sorpresa entre propios y ajenos debido a que ambos representan espectros ideológicos muy diferentes y extremadamente enfrentados en el ambiente político.

Más allá de los elogios, el ministro bonaerense volvió a su perfil más combativo y descartó cualquier posibilidad de compartir un espacio de trabajo junto al precandidato a diputado nacional por el frente Libertad Avanza, caracterizado por sus ideas vinculadas al liberalismo con tintes conservadores. "No gestionaría con él", aseguró Berni de forma contundente como para no dejar dudas de su pertenencia al kirchnerismo.

En otro tramo de la entrevista con Luis Novaresio, Sergio Berni volvió a criticar a la ministra nacional Sabina Frederic, que el fin de semana pasado comparó a la Argentina con Suiza: "Con la señora Frederic no tenemos nada que ver. Ella piensa de una manera, yo de otra".

"Durante la pandemia (Frederic) estuvo de fiesta, mientras que nosotros estuvimos trabajando; con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el conurbano sentimos que esta señora está en otra frecuencia", arremetió.

Asimismo, el funcionario también cuestionó nuevamente a la gestión del presidente Alberto Fernández y manifestó que "quizás a este Gobierno le falta peronismo". "Probablemente nunca estuve encantado", señaló en tono de confesión brutal a la que suele apelar cuando habla del Ejecutivo nacional.

Por otra parte, Sergio Berni consideró que a la campaña electoral "le falta un poco de calor" y enfatizó: "Yo soy mucho más apasionado y entiendo que la política es pasión. Está todo muy confundido, y la política se encarga de confundir más a la gente". De todas formas, aseveró que el Frente de Todos va a ganar las elecciones "por cinco o seis puntos" en la provincia de Buenos Aires, pese a los estragos causados por la pandemia de coronavirus.