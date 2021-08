Un candidato de Juntos, en alerta por el costo de la interna opositora

Joaquín De la Torre es uno de esos políticos que sabe de lo que habla y cuando no, expone sus dudas como cualquiera lo puede hacer. Pero lo que le queda muy claro es que a la oposición, esta PASO “no le sirve porque nos quita tiempo y esfuerzo para explicarle a la gente lo que queremos hacer”.

“En momentos de tanta angustia, falta de trabajo y de expectativas, no me parece adecuado que perdamos tiempo en hablarnos entre los propios políticos. La gente no entiende qué estamos discutiendo ni por qué”, sostiene De la Torre.

El exfuncionario bonaerense habló con MDZ en su oficina de José C. Paz, mientras también atiende su actividad cotidiana. Su preocupación en este período, sin embargo, no lo acompleja porque “las internas siempre sirven porque es el ciudadano el que termina ordenando lo que no hacemos los políticos”.

“La única duda que tengo, y que la compartimos con Jorge Macri, es si no hubiera sido mejor haber evitado este proceso interno porque la situación social es tan delicada y angustiante que la interna nos enfoca en otro lado, ajeno a la gente”, insiste.

Si bien siempre lo sostuvo, ver entrevista en MDZ del 7 de abril, ahora su mensaje parece haber encontrado otro transmisor en Facundo Manes, con quien comparte la lista de Dar el Paso, como candidato a senador provincial.

“Lo primero que tenemos que tener en claro es que la política es la principal responsable del estado de pobreza que tienen miles de bonaerenses. No podemos combatir la enfermedad que sufrimos con los mismos procedimientos y las mismas medicinas que agravaron el cuadro de situación", sostiene De la Torre.

Para el exintendente de San Miguel, “si insistimos en seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo y esperar resultados diferentes es porque somos locos o estúpidos. Esto ya está dicho y probado, pero es imprescindible que tengamos el valor de hacerlo”.

“La Argentina no puede seguir generando ayuda eterna a través de subsidios. Tenemos que empezar a desarrollarnos, producir y poner todas nuestras fuerzas en pos del trabajo. Esta fenomenal crisis que nos vuelve a mostrar la pandemia es una gran oportunidad para todos nosotros”, explicó.

En su opinión, “el covid nos puso de nuevo sobre la mesa las humillantes falencias que tenemos como sociedad, con millones de compatriotas en la pobreza, la marginalidad y casi analfabetos. Nos expuso lo que escondíamos debajo de la alfombra o atrás de un mueble viejo”.

En línea con el discurso de Manes, que siempre cree en la educación, la capacitación y la adopción de nuevas tecnologías, De la Torre afirmó que “la calidad educativa, en los últimos años, cayó enormemente y hoy algunos se alarman o asombran porque una de las más importantes empresas radicadas en el país, Toyota, dice que no puede contratar a las personas que necesita porque estás no saben interpretar un texto, por más que hayan terminado la secundaria”.

“Y esta situación desencadena una crisis en la otra etapa del proceso de crecimiento. Sin personal capacitado no podemos desarrollarnos ni producir. Sin educación no hay trabajo, sin trabajo no hay trabajadores y sin trabajadores no hay dignidad. Entonces la gente no puede salir de la pobreza. De la pobreza se sale con dos herramientas. Con educación y con trabajo”, agregó.

En cuanto a la manera elegida para seleccionar los candidatos, que provocó su ruptura política con María Eugenia Vidal, el precandidato a senador cree que “sigue habiendo una realidad que es, a su vez, una trampa. La población en el Conurbano se informa a través de medios nacionales que hablan mucho del gobierno nacional y de la Ciudad. Eso favorece a candidatos que vienen de afuera. Puede haber candidatos muy buenos, pero eso no le sirve a la Provincia porque no la conocen, no entienden lo que pasa acá”. María Eugenia Vidal

“Este círculo vicioso se arma con figuras muy conocidas pero nos encierra en una trampa porque se proponen personas muy buenas pero de dudosa capacidad para gobernar la Provincia de Buenos Aires”.

Uno de los aspectos más debatidos dentro de Juntos, y en particular en la lista que él representa, es la presencia de referentes de diferentes orígenes políticos y experiencias contrapuestas. En este sentido, De la Torre también coincidió con el sociólogo Andrés Malamud sobre que la “conformación de los frentes es algo que se está viendo como una constante. Tanto en el gobierno como en la oposición se da este fenómeno donde sus componentes internos no expresan ni representan a los mismos intereses”.

“En Juntos, esas diferencias, si las tratamos bien, nos pueden servir para encontrar buenos caminos y respuestas para los problemas que antes enumeré, pero si las discusiones sólo sirven para que uno tenga razón, se transforma en una discusión de necios”.