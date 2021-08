Javier Milei sorprendió con un acto masivo bajo el lema “Ellos contra nosotros”

Bajo el lema “Ellos contra Nosotros", y entrando cual rockstar con una canción del grupo "La Renga", Javier Milei lanzó su precandidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en un acto en la Plaza Holanda de Palermo.

El economista, rodeado de miles de jóvenes libertarios que participaron, arrancó con un fuerte discurso contra la “casta política”. Hubo humo amarillo, color que identifica al sector. Como dato bizarro del acto es que se terminó cantando un himno de la revuelta de 2001 como fue el tema de la Bersuit, "Se viene el estallido". Primero como drama, ahora como comedia.

Milei frente a su público

Hay que derrumbar el modelo defendido por la casta política, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno de los países mas pobres del mundo”, dijo. "Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá mi cumpleaños, y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo”.

Para Milei, "hoy todas las propuestas necesitan sumar la consigna libertad pero, ¿por qué sustitutos si acá tienen el original? Ese debate que se empezó a mover gracias a la insistencia para movilizar las ideas de la libertad. En ese debate, salieron a acusarnos de genocidas. Justamente la izquierda, que en donde se aplico su modelo fue un desastre en lo económico, en lo social y en lo cultural. Nosotros, quienes queremos el liberalismo, nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, basado en la vida, en la propiedad y la libertad. Los otros, decían que amaban a los pobres, pero los multiplicaron”, afirmó.

El economista también se refirió al manejo de las medidas por la pandemia: “El oficialismo nos dijo el año pasado que iba a cuidar la salud sin importarles la economía. Y realmente no les importó, caímos el triple que el resto del mundo. Este gobierno genocida, por no haber comprado las vacunas correctamente, terminó matando a más de 100 mil personas en total. Si con el vacunatorio vip ya se habían graduado de inmorales, terminaron doctorándose con las ‘partusas’ que se armaban en Olivos mientras nos mientras nos mantenían encerrados a todos”.

“Les pido que nos acompañen en esta revolución moral, para ir a una sociedad que quiera vivir con el fruto de su trabajo. Primero estamos los que nos rompemos el orto laburando, no la casta política. No es una tarea fácil, pero yo no vine acá a guiar corderos, yo vine acá a despertar leones”, concluyó.

Ramiro Marra, broker de bolsa, youtuber y primer candidato a legislador porteño, afirmó: “Acá no estamos en un acto político, acá no hay gente paga, la gente realmente decidió venir a dar la batalla cultural, a pesar de que los políticos nos quieran poner trabas”. “La batalla cultural la ganamos en las redes, la estamos ganando en la calle y la vamos a ganar en las elecciones. Esto recién empieza y eso es porque alguien le dio voz a la libertad, y ese es Javier Milei”.

Victoria Villarruel, segunda postulante a diputada nacional, afirmó: “Los jóvenes piensan en irse a otros país, por eso yo les pregunto, ¿vamos a aguantar que la casta política nos siga sometiendo sin que hagamos el esfuerzo de elegir a otros representantes? Vinimos acá a decir basta. Quiero una Argentina con propiedad y libertad”.