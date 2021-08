Al ring: estos son los primeros spots de campaña que lanzó la oposición

La oposición prepara una campaña conformada por distintos registros, estéticas y voces en sus spots. Videos, fotos de las primeras reuniones y declaraciones de todo tipo son algunos de los elementos que van difundiendo en sus redes sociales. En esta nota hacemos un repaso de lo publicado hasta el momento. María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes y Javier Milei, entre los primeros en publicar.

En este rincón...

Facundo Manes es uno de los "solitarios". En su spot sale solo, explica por qué decidió involucrarse en la política y, de hecho, incluyó el eslogan "Dar el paso". Entre sus enunciados, dice que la idea es unirse "dejando de lado las prácticas de siempre" para "superar la pobreza, la violencia y el miedo".

¿Por qué me meto en política? Porque no podemos renunciar a la Argentina. Si nos unimos por ese propósito comun, dejando de lado las prácticas de siempre, podemos superar la pobreza, la violencia y el miedo.



Es tiempo de #DarElPaso uD83DuDC63uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/7ksiU4J3UY — Facundo Manes (@ManesF) August 7, 2021

Y de este lado...

Javier Milei optó por registrar un momento de su discurso de lanzamiento. Allí se lo puede ver con su clásico estilo eufórico y utilizando uno de los lemas que lo seguirá durante todos sus discursos: "Yo no me metí acá para estar guiando corderos; yo me metí acá para despertar leones", se lo puede ver decir frente a las personas que convocó su acto de lanzamiento de campaña.

Solitario, el del medio

José Luis Espert amagó, hace no mucho tiempo, una alianza con Horacio Rodríguez Larreta; sin embargo, esa posibilidad quedó atrás y tuvo que lanzarse solo. Así se lo ve en su spot, corriendo, solitario, mostrando el esfuerzo personal, una especie de entrenamiento para salir a la "lucha". "Hay que luchar con los mismo de siempre", dice apenas comienza.

Hace tiempo me vengo preparando para este momento, para luchar contra el sistema político que nos empobrece cada día más y nos dejó al borde del colapso.

Voy a pisar cada barrio de la Provincia de Buenos Aires, a los que la política ignoró.



¡Luchemos juntos por la Libertad! pic.twitter.com/H4A0XhKzX0 — Jose Luis Espert (@jlespert) August 7, 2021

Al final, el postre

María Eugenia Vidal es quizás una de las referentes de la oposición que más posicionamiento ha logrado y, sobre todo, la que mayor acompañamiento tiene de parte de Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, el primer spot que difundieron es un enorme alago y agradecimiento al jefe de Gobierno porteño. Entre los elementos con que más se humanizan figura el reconocer la amistad que tienen. "Es el amigo en los momentos difíciles", dice Vidal.

Diego Santilli, por su parte, aún no difunde ningún video ni spot en sus redes, pero seguramente sucederá dentro de poco.