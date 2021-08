Visitas a Olivos: fuerte acusación de Waldo Wolff contra Alberto Fernández y Florencia Peña

Waldo Wolff, uno de los diputados denunciados junto con Fernando Iglesias por Florencia Peña en el marco de la polémica por las visitas VIP a la Quinta de Olivos durante el periodo de aislamiento obligatorio, acusó al presidente Alberto Fernández de montar una "operación" en su contra para desprestigiarlo. Además negó que se haya referido a la actriz en sus tuits y aseguró que los escribió poco antes de que estallara el escándalo.

"Estas últimas 48 horas ha sido una locura. Me voy a hacer cargo de lo que dije, y entiendo que por el lenguaje y la coyuntura de Twitter, alguna gente le puede haber parecido desafortunado. A ellos les pido disculpas", señaló Wolff en declaraciones al canal LN+ sobre los polémicos mensajes que intercambió con Iglesias en esa red social y que enfurecieron a Florencia Peña, que acudió a la Justicia para denunciarlos por violencia de género.

A su vez, Waldo Wolff aseguró que nunca hizo mención a Florencia Peña: "Quiero aclarar que ese tuit no fue contra persona alguna. Es un tuit irónico que si bien da lugar a suspicacias, yo hablo de la economía, de que (el Gobierno nacional) vino a poner la economía de pie y la puso de rodillas. No me referí a persona alguna y mucho menos a Florencia Peña, ni en redes ni en medios".

Florencia Peña denunció a Fernando Iglesias y Waldo Wolff por sus presuntos tuits misóginos hacia ella.

En ese sentido, explicó que la serie de tuits entre él y Fernando Iglesias se publicó el 27 de julio pasado, mientras que la visita de Peña a Olivos se conoció al día siguiente. "Vidente no soy. Es imposible que haya hablado de Florencia Peña porque no puedo tuitear sobre alguien que todavía nadie sabía que había estado en Olivos", se justificó.

Por ende, Wolff consideró que en realidad es una campaña montada en su contra por el mismo Alberto Fernández: "Me han hecho varias operaciones y esta es otra operación del Presidente de la Nación, porque es profesional en esto", y recordó que en otros tiempos, el ahora mandatario se encargó de realizar varias operaciones de prensa cuando era funcionario de Néstor Kirchner.

"Por eso, como creo en el Estado de Derecho, fui a la Justicia federal y me autodenuncié para que se investigue si yo puedo viajar en el tiempo, si puedo ser tarotista o vidente y tuitear antes que ocurran las cosas. Además pedí que se trate mi pedido de expulsión en Diputados, no por solidaridad con Iglesias sino porque creo que cuando se va por un diputado de la Nación, se está haciendo por el sistema", señaló el diputado macrista.

De todas formas, Wolff también respondió a las declaraciones de otras precandidatas y legisladoras de Juntos por el Cambio que repudiaron sus declaraciones, como María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato: "Le quiero pedir a mi espacio, incluyendo votantes y dirigentes, que dejemos de ser funcionales al kirchnerismo. Hace 48 horas que estamos hablando de un tuit. Dejemos de hablar frivolidades y comencemos a hablar de la campaña y de los problemas de la gente".