Misoginia: el efecto boomerang que amenaza a Alberto Fernández

La revelación de la lista de visitas a la quinta de Olivos se terminó convirtiendo en un verdadero culebrón. Por un lado, se denunció penalmente al presidente Alberto Fernández por violar la cuarentena y recibir amigos para celebrar su cumpleaños el 2 de abril del 2020, en plena fase 1. Pero por el otro, diputados nacionales de la oposición han tenido que disculparse por dar a entender que mujeres que ingresaron a Olivos lo hicieron con fines sexuales.

En ese sentido, el diputado del PRO Waldo Wolff se disculpó por sus comentarios -que fueron tildados de misóginos- pero exhortó al presidente a que se disculpe por otros cometarios misóginos que se observan en su perfil de Twitter.

"Lo exhorto a pedir disculpas como así lo hice públicamente desde mi posición de Diputado Nacional ante la posibilidad de que algún ciudadano o ciudadana se halla sentido ofendido con alguna expresión vertida por mí a través de alguna red social", aseveró el legislador del PRO.

Wolff fue denunciado por la actriz Florencia Peña junto a Fernando Iglesias por sus expresiones en las que dan a entender que hubo encuentros sexuales en Olivos. "Me voy a hacer cargo de lo que dije, y entiendo que por el lenguaje y la coyuntura de Twitter, alguna gente le puede haber parecido desafortunado. A ellos les pido disculpas", manifestó ayer en La Nación+ el diputado Wolff.

"Quiero aclarar que ese tuit no fue contra persona alguna. Es un tuit irónico que si bien da lugar a suspicacias, yo hablo de la economía, de que (el Gobierno nacional) vino a poner la economía de pie y la puso de rodillas. No me referí a persona alguna y mucho menos a Florencia Peña, ni en redes ni en medios", agregó.

Pero luego de ello le tiró la pelota al presidente de la nación y presentó un proyecto en el Congreso que exhorta al jefe del Ejecutivo a retractarse de comentarios misóginos que ha vertido en el pasado.

Me disculpe con quienes haya molestado.

Probé x fechas que no me referí nunca a mi denunciante. No soy vidente.

Me auto denuncié en diputados y justicia.

Presento proyecto para que presidente @alferdez retire tweets misóginos y se disculpe.

Sin doble vara, pido acompañamiento. pic.twitter.com/1FE9QHWEu3 — WW (@WolffWaldo) August 6, 2021

"A través de la red social Twitter y desde su cuenta oficial, siendo presidente y con anterioridad a ser electo, el doctor Alberto Fernández contestó de manera ofensiva, misógina y violenta a varias ciudadanas mujeres que opinaron o se refirieron a algunos de sus dichos o acciones", remarca Wolff.

El proyecto cita algunos de esos comentarios. "Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprendé a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte, está visto", esgrime Wolff que escribió el presidente el 11 de diciembre del 2017.

"La h... de p... sos vos. Difamadora. Solo te trato como tratas vos. antes de que te declares ofendida", manifestó Alberto Fernández en otro tuit del 11 de agosto del 2018. "Chau chirusita...que mal la debe pasar tu marido. Pobre!!!!", posteó Fernández el 17 de febrero de 2018.

"De esta manera el primer magistrado contestaba desde su cuenta oficial de Twitter. Sería prudente que el doctor Fernández se abstenga de pensar y escribir de esta forma, denotando no solo su misoginia, sino, además, una completa falta de empatía por sobre los ciudadanos comunes que representa", asevera Waldo Wolff.

"Dicho esto, disculparse y borrar de su cuenta estas expresiones ennoblecerían su persona y dignificaría el cargo que detenta", finaliza el diputado nacional.