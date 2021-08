Florencio Randazzo explicó su polémico spot contra Cristina Kirchner

El precandidato a diputado nacional Florencio Randazzo explicó el mensaje que transmitió con su polémico spot de campaña que parodia un supuesto diálogo con Cristina Kirchner en 2015, cuando la entonces presidenta le comunicó que no iba a competir en una interna con Daniel Scioli y que le ofrecía ser candidato a gobernador de Buenos Aires, sugerencia que rechazó.

"Lo importante es que por un lado, existió la reunión; y por otro lado, yo cumplí con mi palabra de decirle que no porque había manifestado que no iba a ser candidato a gobernador", señaló Randazzo durante una entrevista en el canal TN. "Pretendí ser precandidato en una PASO y competir con Daniel Scioli. Me parece que debemos poner en valor el cumplir con la palabra", insistió.

Respecto al fuerte diálogo que se reproduce en el spot, donde la voz que imita a Cristina Kirchner sube el tono en varias ocasiones, grita e incluso insulta a su interlocutor, Florencio Randazzo aseguró que "es una parodia que forma parte de la campaña".

"Sí existió la reunión y mi posición a costa de no haber sido gobernador, porque estaba convencido que debía cumplir con la palabra", añadió.

A lo largo de ese año, el último de la segunda gestión de Cristina Kirchner, Randazzo había manifestado en varias oportunidades su intención de enfrentar a Scioli en las internas presidenciales del Frente para la Victoria, aunque la entonces presidenta nunca lo aprobó. Por el contrario, Cristina pretendía que Randazzo, en ese momento ministro del Interior y Transporte, compitiera como candidato a gobernador de Buenos Aires aprovechando la popularidad que éste había logrado por su gestión en el ministerio. Sin embargo, las discrepancias entre ambos hicieron caer un acuerdo y derivaron en las PASO dentro del kirchnerismo bonaerense que culminaron en la victoria de Aníbal Fernández, quien luego fue derrotado por María Eugenia Vidal en las generales.

"Los políticos han perdido sintonía con la sociedad producto de que dicen una cosa y hacen otras. Yo soy distinto en eso porque cumplo con las cosas que creo. Lo único que pretendía era participar de una PASO, pero se consideró que eso no era conveniente y se me propuso ser gobernador", aclaró Randazzo nuevamente.

Consultado sobre si ahora consideraba que había cometido un error al rechazar ser candidato a gobernador, Florencio Randazzo respondió: "Nunca me arrepentí de esa decisión porque estaba totalmente convencido de lo que estaba haciendo".