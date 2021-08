El spot de Florencio Randazzo en el que se burla de Cristina Kirchner

Florencio Randazzo sorprendió tras publicar un video para su campaña política, en el cual utiliza una imitadora de Cristina Kirchner. El candidato a diputado nacional por Vamos con Vos lanzó el insólito spot haciendo alusión a un supuesto diálogo con la vicepresidenta en junio de 2015.

Randazzo, en ese entonces ministro de Transporte de la Nación, tenía el deseo de competir en las PASO para ser presidente de la Nación, pero, ante la negativa de Cristina, rechazó la oferta de competir en la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, fue Aníbal Fernández quien se impuso en las internas del kirchnerismo y terminó enfrentándose a María Eugenia Vidal.

El supuesto diálogo que se recrea en el spot:

-Oíme Florencio, estuve pensando: vas para gobernador y no a las PASO como presidente.

-No, no, no, Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplí, vos cumplí.

-Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la p... madre.

-Cristina, me diste tu palabra.

-Me importa un c... la palabra. Si vas como gobernador, ganás.

-Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso, yo puedo ser presidente y Daniel no.

-Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontrac..... en todos y la p... madre.

-Cristina, no te entiendo con tantos pip, pip, pip.

El spot concluye con una reflexión y un ataque a la expresidenta, ya que manifiesta: “Le dijo que no a Cristina; te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien”.

Asimismo, las redes sociales no perdonaron. Randazzo fue objeto de burla y su video se viralizó en diversas plataformas.

