El momento en el que Alberto Fernández culpó al ministro que no se puede defender

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló sobre lo sucedido en los ingresos en la Quinta de Olivos durante el 2020. Lo expresado por el mandatario se da en el marco de la polémica instalada en torno a las visitas concretadas durante los meses de cuarentena estricta y, además, el ingreso del empresario taiwanés y novio de Sofía Pacchi, Chien Chia Hong.

Entre sus declaraciones, Fernández se refirió al difunto ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, e indirectamente sugirió que la culpa de la presencia de Chia Hong es de él, desligándose de la situación.

"En esos días el Gobierno funcionaba virtualmente en Olivos. Yo no sé si Mario Meoni habrá citado a la pareja de Sofía acá o si vino por otro motivo. Yo no registro la presencia del señor porque no tiene nada que ver conmigo", expresó en diálogo con La Mañana, programa conducido por Víctor Hugo Morales.

uD83DuDCFB"En esos días el Gobierno funcionaba virtualmente en Olivos. Yo no sé si Mario Meoni habrá citado a la pareja de Sofía acá o si vino por otro motivo. Yo no registro la presencia del señor porque no tiene nada que ver conmigo". El presidente @alferdez en #LaMañana con @VHMok. pic.twitter.com/zLd8zVvD2O — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) August 6, 2021

Los dichos del presidente causaron revuelo en las redes sociales, ya que se considera que Fernández atribuyó el hecho a alguien que no puede defenderse, dado el fallecimiento de Meoni el 23 de abril de 2021.

En un nuevo nivel de miserabilidad, @alferdez le quiere echar el fardo del empresario taiwanés a un muerto, su ex ministro Meoni, que ni siquiera estuvo esa noche en #Olivos. pic.twitter.com/UVkMcmNbdr — Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) August 6, 2021

Asimismo, fue dado a conocer que Sofía Pacchi y Chien Chia Hong estuvieron juntos en la asunción de Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019 en la Casa Rosada y también cuando el mandatario argentino festejó su cumpleaños el 2 de abril del año pasado, momento en que Hong fue el invitado que más tiempo permaneció en Olivos, hasta casi las 3 de la madrugada, según consta en los registros oficiales. De esta manera, lo afirmado por Fernández fue puesto en duda.

De izquierda a derecha, Sofía Pacchi, Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y Chien Chia Hong en 2019.

Por otra parte, respecto de las acusaciones de haberle dado licitaciones a la pareja de Pacchi, la asesora de Fabiola Yañez que ingresó en más de 60 oportunidades a Olivos, incluidos el cumpleaños de Alberto Fernández y el de la primera dama, el presidente manifestó en declaraciones radiales: "No tengo la menor idea si este señor ha ganado alguna licitación en algún sector del Estado. Y si lo hizo, lo habrá ganado porque hizo la mejor oferta. Jamás he interferido en favor de él".

Y agregó: "Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente”. Asimismo comentó que van a realizar un pedido de informes sobre las licitaciones en las que participó el empresario taiwanés. "Si hay algo de lo que siempre he hecho culto es la honestidad", dijo.