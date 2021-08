Fernando Iglesias redobló la apuesta contra Florencia Peña y diputadas K

El diputado nacional Fernando Iglesias rechazó las acusaciones de Florencia Peña respecto a sus polémicos comentarios sobre la visita de la actriz al presidente Alberto Fernández en Olivos durante la etapa de aislamiento obligatorio, y acusó al kirchnerismo de apropiarse e impulsar un "feminismo trucho" que busca "encubrir la vergüenza y el desastre económico" causado por el Gobierno nacional.

"Voy a hacer lo de siempre: ponerme a disposición del juez y hacer las aclaraciones pertinentes", aseguró Iglesias respecto a la denuncia penal iniciada por la conductora y su abogado Fernando Burlando, quienes acusan al diputado de promover mensajes misóginos y violentos contra las mujeres.

En declaraciones al canal LN+, Fernando Iglesias insistió en desmentir "categóricamente haber utilizado ninguna de esas palabras ofensivas para las mujeres que Florencia Peña se hace víctima", e incluso sostuvo que "jamás le he dicho a una mujer las cosas terribles que la propia Florencia Peña dice de ella misma".

"Siempre he estado a favor de la igualdad de las mujeres y he simpatizado con la lucha, pero lo que no apoyo es el feminismo trucho como una apropiación sistemática que hace el kirchnerismo para encubrir la vergüenza de este Gobierno, el desastre económico y sanitario, y el robo escandaloso que hicieron por doce años y que vuelve ahora", enfatizó en lo que relacionó como una campaña mediática en su contra.

En ese sentido, Iglesias insistió en que "no tengo nada contra las mujeres kirchneristas, excepto que son kirchneristas", y añadió: "Al repasar mis enfrentamientos políticos fuertes, los he tenido con personas como Luis D’Elía, Aníbal Fernández, Carlos Kunkel y Artemio López. Estas mujeres forman parte de una asociación delictiva, una mafia que forma el kirchnerismo".

Respecto al pedido presentado por legisladoras del oficialismo para que sea expulsado de la Cámara de Diputados, Fernando Iglesias reclamó a sus colegas "que presenten pruebas de lo que están diciendo" y esgrimió que "mis discursos son públicos y mi cuenta de Twitter tiene doce años y no ha tenido ni un solo día de suspensión". "Gabriela Cerutti (autora de la solicitud de expulsión) tiene que presentar las pruebas porque yo jamás me he referido a nadie en los términos que menciona", subrayó.

"No he hecho ninguna declaración de las que se victimiza Florencia Peña, jamás he usado ese lenguaje soez que usa ella misma y la bancada oficialista, y no pienso disculparme de las cosas que no he hecho", remarcó.