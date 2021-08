Cambia Mendoza impugnó las colectoras y el PJ quedó en manos de Walter Bento

Esta mañana el juez federal Walter Bento se reunió con los representantes de los frentes electorales que competirán en los próximos comicios. En concreto, durante la audiencia de presentación de listas se hicieron planteos que deberá resolver el magistrado, como es el caso de la impugnación de las boletas "colectoras" que pretende llevar el Frente de Todos en algunos municipios.

Desde el Frente Cambia Mendoza impugnaron las adhesiones de estas boletas para evitar confusiones en el cuarto oscuro. En concreto, no quieren que haya seis listas distintas -como ocurriría en Tupungato- que lleven como legisladores nacionales a Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo.

La decisión final sobre este tema la tendrá el juez Walter Bento quien deberá expedirse en las próximas horas rechazando las impugnaciones o dando lugar al planteo de Cambia Mendoza.

Pero no será el único tema a definir. Por ejemplo, el apoderado de la lista de Vamos Mendocinos, Aldo Vinci, remarcó que hicieron un planteo para que se cambie el color de la boleta de Compromiso Federal. Incluso, también se pidió la impugnación de listas de adhesión que habían presentado Vamos mendocinos y Compromiso Federal.

Al mismo tiempo, Vinci adelantó que no se han dado por vencidos y que insistirán con la impugnación de la candidatura de Rodolfo Suarez a senador nacional porque entienden que es inconstitucional.

"Vamos a ir a la Cámara Nacional Electoral", subrayó el apoderado de Vamos Mendocinos. Ayer, el juez Bento no le dio lugar al planteo y lo rechazó desde el punto de vista formal. Específicamente, Walter Bento entendió que al tratarse de elecciones primarias solo un espacio del mismo frente podría impugnar la candidatura, ya que en esta instancia las definiciones son puertas adentro de cada frente electoral para definir candidaturas.

Sin embargo, para Vinci es necesario resolver cuanto antes el fondo de la cuestión. Es decir, aclarar si el artículo 115 de la Constitución provincial impide que Suarez sea candidato o si ese artículo a quedado en desuso como esgrime el oficialismo.

"El juez nos rechazó desde el punto de vista formal por no ser el mismo partido pero no entró al fondo que es la inconstitucionalidad. El planteo que llevamos a la cámara es que no es una interna partidaria. Al ser simultaneas y obligatorias votan gente que no es de ningún partido. Por eso entendemos que podemos impugnar a Suarez", manifestó.