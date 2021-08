En sentido contrario: Diego Santilli recorre el norte y Facundo Manes el sur

Cuando ayer circuló la noticia de que se haría una foto en conjunto entre Facundo Manes y Diego Santilli para "bajar la tensión generada en la campaña", los centros de campaña de ambos candidatos llamaron a los periodistas para preguntar si era cierto eso y quién lo había dejado trascender.

Lo que reflejaron esos llamados es que no hay una mínima coordinación superestructural en Juntos para diagramar presencias, no superponerlas y tampoco estar en los mismos lugares en la misma semana o el mismo día.

Hoy, en su recorrida por Malvinas Argentinas, Santilli tuvo que armar "dos actividades paralelas" porque allí él lleva a Lucas Aparicio por un lado, y a Carlos Kambourian por el otro. El primero lo impuso la política alineada con los intendentes y el segundo está apadrinado por los "territoriales", el primer "ejército" que se sumó al pedido de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal para acompañar a Santilli en la Provincia.

"Si tenemos que armar dos recorridos diferentes por una localidad donde hay dos candidatos, ¿te podes imaginar qué coordinación puede haber con los radicales?" se queja un concejal que sabe que mañana le pasará lo mismo a él. En General San Martín, también hay dos representaciones santillistas.

Mientras que Santilli estuvo con Graciela Ocaña en el noroeste del Conurbano, a la tarde Facundo Manes visitó el Hospital de Quilmes, donde le abrió la puerta el director del nosocomio, Juan Fragomeno. De allí viajó a La Plata, en la que hará un encuentro con padres que se movilizaron por la apertura de las escuelas en la Provincia.

En la mayoría de los distritos, los candidatos locales de Santilli competirán contra los de Manes, aunque hay casos como los de Malvinas Argentinas, General San Martín y Pilar, donde el PRO va con dos variantes. En esta última localidad competirán Analía Leguizamón, impulsada por el ex intendente Nicolás Ducoté, contra la del ex funcionario nacional y ex futbolista, Sebastián Neuspiller, ambos del PRO. Allí el radicalismo irá con una única lista. En Luján se da la explosión democrática. Tres listas representarán al PRO y dos al radicalismo.

En la zona sur y oeste del Conurbano, en tanto, la situación quedó mucho más ordenada para el PRO y en la mayoría de los municipios tendrá un solo referente local, al igual que los radicales, que sólo competirán divididos en La Matanza y Florencio Varela.

En los centros de campaña de ambos candidatos a diputados nacional no cayó muy bien que muchos de los suyos hayan hecho acuerdos entre ambos bandos para los cargos de concejal y consejeros escolares. La furia mayor la tiene Santilli, quien de tres municipios en los que gobierna un PRO en el Conurbano, en dos hay lista única en sus municipios.

Igualmente, su confianza radica en la organización. Todo perimetrado y calculado, siguiendo una lógica que cruza varios factores analíticos, la organización PRO está muy mecanizada, a diferencia de la radical, que hasta la irrupción de Manes estaba acostumbrado a mantener en alto la bandera radical en los municipios que gobernaba.