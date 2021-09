La picante chicana de Javier Milei a Leandro Santoro

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente La Libertad Avanza, Javier Milei, continúa calentando la campaña y este lunes arremetió contra la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por sus dichos sobre que "Suiza es más tranquila, pero también más aburrida", minimizando el problema de la inseguridad.

"Me parece muy grave lo de Sabina Frederic, me parece aberrante", sostuvo Milei, quien luego volvió a atacar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, asegurando que arma operaciones en su contra.

"Cuando fui a TN me emboscaron y me pusieron a debatir con un montón de personas para que me sacara. Eso no estaba pactado. Fue parte de una operación que armó Larreta", aseguró Milei.

Javier Milei continúa calentando la campaña en la Ciudad de Buenos Aires.

Milei también se refirió a lo sucedido con la docente Laura Radetich, quien la semana pasada increpó a un alumno por cuestionar al kirchnerismo.

"A mí me parece verdaderamente deplorable. Primero tenés una cuestión de poder asimétrico. Una cosa es lo que yo puedo hacer en una clase y otra cosa muy distinta es lo que yo puedo hacer en una conferencia. En una conferencia mía, yo hago lo que se me da la gana porque es mi conferencia. Ahora, cuando yo tengo el rol de docente, la universidad me contrató para enseñar determinados temas", explicó Milei, quien enseña Teoría Monetaria 1 y 2 en una universidad privada.

Milei también estuvo de invitado en el programa de Telefe 'Staff de candidatos' y dejó una picante pregunta para el precandidato del Frente de Todos Leandro Santoro, quien deberá responderla la semana que viene.

"Hola Leandro, ¿cómo estás? Tengo entendido que tenés 45 años y hacés política desde los 14 ¿Alguna vez laburaste en el sector privado? ¿O siempre fuiste un parásito del Estado?", fue la picante pregunta que el economista liberal le dejó a Santoro.