La desesperada arenga de Alberto Fernández a la militancia para salir a la calle a generar una explosión de confianza

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que su gobierno está camino a construir "la Argentina que soñamos en diciembre del 2019" y llamó a la militancia a salir "estas dos semanas a generar una explosión de confianza en los argentinos". Además, volvió a apostar a la grieta y aseguró que nunca traicionará a Cristina Fernández de Kirchner ni a su hijo Máximo Kirchner.

"No voy a traicionar a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner ni a todo el pueblo que me votó. Estoy seguro que todos ustedes van a poner lo mejor para que Argentina salga adelante", subrayó y remarcó que en estas elecciones "hay dos modelos de país en pugna.

"Si los argentinos deciden el otro camino, será todo más difícil. Porque ellos quieren vivir en la Argentina de pocos. Creen que todos deben salvarse por si mismos. Y todo el esfuerzo habrá sido en vano", disparó Fernández.

A pesar de las críticas, se mostró "convencido" de que el país va por el rumbo correcto. "Lo veo por como nos está yendo", sostuvo y afirmó que los cuestionamientos de muchos medios de comunicación están relacionados con medidas que tomaron en su gestión como declarar servicio esencial internet, la telefonía móvil y la televisión por cable.

"No me perdonan que haya promovido esta unidad que tanto disfruto. Tampoco que haya convertido en servicio público la conectividad a internet, el cable o la telefonía celular. Pero lo que escuchan en ciertos canales y radios es el resultado de que hemos puesto la mano en el bolsillo a favor de los argentinos", aseveró Alberto Fernández.

"Quiero que terminemos de convencer a los argentinos que dudan. Porque no tenemos espacios para la duda", aseveró. "Estamos viviendo un mundo que se da vuelta. Nadie tiene certezas en el mundo, pero nosotros si. Tenemos la certeza de que no vamos a ser leales a lo que pensamos, aún cuando a algunos les pese", manifestó recrudeciendo aún más la polaridad.

"A esta altura ninguna tapa me doblega y ningún comentarista de la realidad me cambia en la esencia. No vamos a perder la esencia de lo que hacemos. Tenemos que construir otro país, de una vez y para siempre", zanjó y pidió que la militancia salga a la calle

"Les pido que salgamos a demostrar que somos un movimiento que salió a la calle a defender a los desposeídos, a los que no tenían voz. Estamos para darles la voz que les sacó la pandemia y darle la mano a los que se han caído. Y hagámoslos con la alegría de siempre", finalizó.