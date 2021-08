Sabina Frederic salió a explicar sus polémicos dichos sobre Suiza

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, salió a explicar sus polémicos dichos sobre la inseguridad y aseguró que la sacaron de contexto. "Suiza es más tranquila, pero también más aburrida", aseguró Frederic en una entrevista y recibió numerosas críticas por minimizar el problema de la inseguridad.

Frederic aclaró que "no subestima para nada" el problema de la inseguridad y aseguró que su frase fue tergiversada por los medios de comunicación.

"Hubo una tergiversación del título con el que salió la entrevista. Yo no subestimo para nada los problemas de inseguridad que tenemos en nuestro país, de hecho, me hago cargo poniendo el cuerpo, estando en los lugares", se defendió Frederic.

Y agregó: "Mi referencia a Suiza es muy sencilla. El país donde hay cosas para hacer es este, Suiza tiene todo resuelto, no es un país donde haya que hacer cosas. Yo además no soy suiza, tengo ciudadanía francesa".

En diálogo con radio La Red, la ministra aseguró que "es muy importante pensar la realidad argentina en términos de nuestras posibilidades" y agregó que le "hace ruido esa posibilidad para pensar y traer ideas acá que se puedan aplicar".

"Suiza no se puede comparar con Argentina, no tiene las condiciones de desigualdad de nuestro país. Del 2018-2019 creció el delito, ahora lo estamos bajando, pero tenemos problemas graves", reconoció la ministra de Seguridad.

Sergio Berni criticó en duros términos a Sabina Frederic.

Fuertes críticas de Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió a criticar en duros términos a Frederic. "Los que vivimos en el Conurbano sentimos que está en otra frecuencia", aseguró Berni.

"¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá, no en Rosario?", agregó Berni, muy enojado con la ministra nacional.

"Durante la pandemia estuvo de fiesta, nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando", completó Berni.