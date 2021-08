Jorge Lanata fulminó a Alberto Fernández y lo igualó con la docente K

En su última columna editorial del programa PPT Box, Jorge Lanata volvió a criticar en durísimos términos al presidente Alberto Fernández por el escándalo de las visitas en Olivos y lo trató de "soberbio" por ofrecer dinero al fiscal que lo investiga por el cumpleaños de Fabiola Yáñez. Incluso el periodista fue más allá y lo igualó con Laura Radetich, la profesora ultra kirchnerista que fue suspendida por querer adoctrinar a sus alumnos.

"El presidente Alberto Fernández no puede ser juez y parte. El hecho de proponer una reparación como si todo estuviera terminado es de una soberbia increíble, que se manifiesta en su peor momento de imagen y credibilidad", manifestó Jorge Lanata al comenzar anoche el programa emitido todos los domingos por el canal El Trece.

Acto seguido, Lanata se preguntó: "Por un lado, Alberto Fernández dice que no es un delito lo que hizo, y por otro que quiere reparar. ¿Qué es lo que propone reparar si dice que no hubo daño?".

"Más allá de las contradicciones de Alberto, hay una cosa que pasa: esto no se arregla con plata", añadió

Si bien señaló que "nadie pretende que el presidente vaya preso", aunque eso "no se podría porque antes habría que hacerle un juicio político", Jorge Lanata indicó que "las reuniones en Olivos durante 2020 no se redujeron al cumpleaños de Fabiola Yáñez y necesitan explicación o condena". Por ende, aclaró, "está claro que no todas las reuniones tuvieron que ver con el trabajo esencial de las autoridades, y por lo menos varias fueron por motivos sociales: hubo otros cumpleaños y encuentros, cada uno de ellos como una burla a la gente".

"Si el Gobierno cierra este tema como lo hizo con el vacunatorio VIP, vamos a estar viendo otro cachetazo a la autoridad", reflexionó.

A su vez, Lanata cuestionó a Alberto Fernández por avalar el comportamiento de Laura Radetich, la docente escrachada en las redes por adoctrinar a sus alumnos con ideología kirchnerista: "Lo que vimos no era un debate, era una supuesta maestra abusando de su autoridad y pretendiendo imponer un saber obligatorio. Tanto la maestra desquiciada como el presidente se parecen, capaz que por eso la defiende. Porque Alberto necesita gritar para que lo escuchen".