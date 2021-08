Muertos por covid: la ministra Ana María Nadal dio explicaciones pero la oposición no la perdonó

La ministra de Salud, Ana María Nadal, asistió a la Legislatura de Mendoza para reunirse con diferentes diputados y senadores provinciales, en pos de limar asperezas luego de la polémica destada la semana pasada, respecto a los datos informados por parte del Gobierno en relación a la carga tardía de muertos por coronavirus.

En concreto, el escándalo consistió en que desde el área de Salud informaron que en Mendoza fallecieron 624 personas en el transcurso del mes de julio. Pero de ese total, 304 corresponden al 2020, por lo que el Gobierno provincial pasó a estar en el ojo de la tormenta.

"Mis visitas a la Legislatura siempre están teñidas de una cuestión muy política. No soy escuchada, pero para mí lo importante es dirigirme a los mendocinos y que sepan que la pandemia en Mendoza está gestionada con datos claros, reales y fidedignos", comenzó expresando Nadal.

"Lo que ha pasado en la provincia es algo que sucede todos los años. Es un proceso absolutamente rutinario y ordinario que se hace todos los años al altura del mes de mayo, que es cuando se cierran y se entregan los certificados de defunción. Lo que se hace es una actualización que no es solo por las muertes por covid. Hablamos de muertes por covid porque el año pasado hubo pandemia, pero se hace una evaluación de todas las muertes durante el 2020 y ahí se producen las estadísticas vitales. Es un proceso de actualización de todas las defunciones", comentó.

Y agregó: “La principal responsabilidad de la carga, alta o fallecimiento de la persona es de los efectores públicos o privados. A partir de eso, nosotros diariamente hemos ido informando cuántas personas han fallecido. No es posible tener un reporte en tiempo real de todas las personas fallecidas”.

En tanto a la consulta realizada a la ministra acerca de por qué no publicaron antes los datos, Nadal explicó: "No existe la posibilidad de ocultamiento de datos. Estamos validando las personas que realmente fallecieron en el 2020. No quiero que esto se confunda con la gestión de la pandemia porque las personas fueron atendidas y no quiero que tampoco se confunda con el ocultamiento de datos”.

La respuesta de la oposición

Los dichos de la titular del área de Salud generaron enérgicos repudios de distintos bloques de la oposición, reacción que desde el oficialismo la adjudican a un aprovechamiento político de la situación, en plena campaña electoral.

El principal denunciante de lo sucedido sobre las cargas de muertos por coronavirus, Lucas Ilardo, fue tajante al discutir con la ministra puertas adentro. “Nos enteramos por una publicación de un diario nacional que Mendoza tenía problemas serios en la carga de datos”. El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos-PJ también dijo: “Usted hace 10 días dijo que a pesar de disminuir el ritmo de contagios no bajaba el número de fallecidos y que se debía a un mayor tiempo de estadía en terapia intensiva. ¿Por qué decidió mentirnos a los mendocinos diciendo que se debía a una estancia mayor en terapia intensiva?”.

"'La carga mal realizada es culpa de los efectores, no del Gobierno ni del Ministerio', eso dice la ministra, nuevamente la culpa es de otro. Vacunas mal cargadas, muertos sin cargar... ellos sin culpa", manifestó el diputado Mario Vadillo, entre otros.

Por su parte, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Gómez, también repudió lo sucedido. "Grave situación en Mendoza. El gobierno de Rodolfo Suárez y la Ministra de Salud Nadal ocultaron y manipularon datos e información pública a la sociedad, buscan silenciar al personal de salud al que antes aplaudían y ahora persiguen" publicó en su cuenta de Twitter.

