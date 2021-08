María Eugenia Vidal indicó que "no le preocupa que Javier Milei saque más votos"

La precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se refirió al economista libertario Javier Milei, quien será su oponente en la próximas elecciones legislativas, y manifestó que "no le preocupa que éste saque más votos".

Los dichos de la exgobernadora bonaerense se dan luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, comentara días atrás que "Milei es un candidato interesante porque ha propuesto un debate sin tener vergüenza, lo cual es bueno y sincero. Aporta un debate de ideas que a la Argentina le hace bien”. Asimismo, la exministra de Seguridad dijo en una entrevista que "era mejor candidata que Vidal. No mejor, sino que hubiera sacado más votos”.

Es por eso que la respuesta de María Eugenia Vidal fue inmediata. "No me preocupa que Milei saque más votos que yo. Me preocupa ver que tantas personas no encuentren trabajo. Que los chicos estén sin escuela. Por eso, le pido a la gente que vaya a votar, a decirle al Gobierno si está de acuerdo o no”, señaló en CNN Radio.

El Frente la Libertad Avanza, del cual Javier Milei forma parte, se encuentra en plena disputa con Juntos por el Cambio para ganar el voto joven.

Por otra parte, la exmandataria bonaerense habló de las propuestas que incluyen a los jóvenes como núcleo central y dijo: “Tenemos proyectos para los jóvenes. Estamos proponiendo prácticas laborales para el secundario, porque cuando terminan y buscan trabajo les piden experiencia”

En tanto a lo expresado por Bullrich, Vidal quiso calmar las aguas e indicó: “Hablé con Patricia, fue un tema de humor. Aclaró que me votaba a mí. No hay ningún enfrentamiento entre nosotros”.