Patricia Bullrich elogió a Javier Milei y dijo que ella era mejor candidata que María Eugenia Vidal

Luego de semanas de tregua la presidenta del PRO Patricia Bullrich volvió a encender la interna con la precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal. “Yo era mejor candidata que Vidal. No mejor, sino que hubiera sacado más votos”, aseguró Bullirch poniendo fin al "cese el fuego" que se había pautado.

“Es lo que siento, lo que veo. He construido una representación profunda y siento que es así. Lo vengo sintiendo hace tiempo y cuando voy por todo el país”, señaló Bullrich en una entrevista con TN y reconoció que a esta altura la discusión no tiene sentido porque no se puede comprobar quién tiene razón.

“Es algo incomprobable lo que digo, porque no voy a la elección. Yo decidí no estar, porque no quiero ser diputada”, aclaró y dejó un mensaje sobre otro precandidato que juega en contra de Vidal: Javier Milei.

"Me parece que Javier Milei es un candidato interesante, no estoy contra él. Puso un debate sin tener vergüenza, en el que defiende el liberalismo y la libertad. Me parece bueno y sincero su debate. Aporta ideas que a la Argentina le hacen bien”, manifestó.

Javier Milei en campaña.

Bullrich ha destacado en más de una oportunidad que "la elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta". Incluso, así lo remarcó a la hora de desistir de su candidatura. "Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios. Estoy segura de que para esa elección no soy imprescindible ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país”, manifestó al bajarse de la carrera al Congreso.