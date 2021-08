Inaugurar obras “visibles”: la estrategia de los municipios antes de las elecciones

Calles cortadas, montículos de tierra, desvíos, sonido de máquinas trabajando... un clásico de cada año electoral. Sobre todo cuando se acerca la fecha de votación. Este 2021, con la cuenta regresiva de las elecciones activada, no es la excepción y una rápida recorrida por los departamentos del Gran Mendoza da cuenta de ello. Sin embargo, para evitar suspicacias, a la hora de responder sobre el ritmo acelerado de las obras, los jefes comunales y sus funcionarios se preocupan en aclarar que la mayoría de ellas comenzaron el año pasado y que, incluso, durante los meses más restrictivos de la pandemia, se trabajó a un buen ritmo. Lo cierto es que en la recta final hacia las legislativas del próximo 14 de noviembre veremos decenas de cortes de cintas, principalmente para dotar de más infraestructura a los vecinos. Son las obras “visibles” que van desde las inauguraciones de plazas y espacios verdes, hasta asfalto, ciclovías y cloacas, entre otras.

La gran mayoría se realiza con fondos municipales y son parte del presupuesto. En todas las comunas reconocen que el año pasado hubo retrasos de los contribuyentes en el pago de tasas por servicios, pero que en lo que va del 2021, planes de pago, condonación de deudas y descuentos mediante, la situación prácticamente se normalizó.

Guaymallén: “No hay nada que estemos haciendo con un viso electoral”

Entre las principales obras que comenzaron este año destacan las de cuneta, cordón y banquina, 6 plazas en ejecución, cloacas en el barrio Santa Ana, remodelación del jardín “Hola Mami” en el barrio Patrón Santiago y el revestimiento de canales de riego en Buena Nueva, El Sauce y Bermejo.

El intendente, Marcelino Iglesias, tiene en carpeta un puñado de obras que planea poner en ejecución o inaugurar en el mes de noviembre, como por ejemplo el inicio de la segunda etapa del Poliguay y la puesta en servicio del nuevo pavimento en el carril Godoy Cruz, en el tramo entre Libertad e Higueritas, como así también la rotonda de Tirasso y Bandera de los Andes.

De todas formas, Iglesias aclaró: “No hay nada que estemos haciendo con un viso electoral. No hemos acelerado el ritmo. No hemos tenido diferencia entre año electoral y no electoral”.

A la hora de hablar de los recursos, el jefe comunal destacó que la coparticipación municipal llega en tiempo y forma, pero criticó al Gobierno Nacional. “No se coparticipan los nuevos impuestos como retenciones ni el impuesto a las riquezas que se los queda todo la Nación y después los distribuye beneficiando a algunos y perjudicando a otros”, afirma Iglesias. “Tenés que ir a mendigar, a caer simpático, a que te midan si sos de un partido u otro y eso no es bueno”, agregó.

En Las Heras: asfalto para todos

Desde el municipio comandado por Daniel Orozco destacan como los proyectos más relevantes dos acueductos, uno en El Challao y otro en Uspallata para la provisión de agua potable; intervención en 2 plazas, la "Las Heras", de Panquehua, y la “2 de Abril”, del barrio Municipal, que tiene una extensión de 4 hectáreas; reencarpetado de calle Aristóbulo del Valle; el playón del barrio UJEMVI y el plan “Mi casa, mi vida”, con la construcción de 108 viviendas. En la comuna proyectan que este cúmulo de obras sean inauguradas, en parte o en su totalidad, antes de fin de año.

La obra “emblemática y federal” del 2021 para la gestión de Orozco es el plan de asfalto por 120 millones de pesos que posibilitará mejorar o dotar de nuevo pavimento a 120 cuadras de distintos barrios lasherinos.

El Secretario de Obras y Servicios Públicos, Francisco Lopresti, contó a MDZ que durante el 2020 “el municipio nunca paró” y destacó que la comuna ha recuperado la recaudación propia porque “los vecinos ven que se hacen obras, la gente nos dice hemos vuelto a pagar las tasas porque el municipio responde”.

En Godoy Cruz, aceleran las obras para pelearle a la inflación

Entre las obras que serán finalizadas antes de noviembre, en Godoy Cruz destacan la Autovía Urbana del Oeste. Se trata de unos 7 kilómetros que arrancan en el Corredor del Oeste y se extienden hacia el piedemonte hasta la avenida San Francisco de Asís, en el Parque San Martín, a la altura del Departamento de Aplicación Docente (DAD) de la UNCuyo. Una obra que se inició en octubre de 2018 .

Otro de los proyectos que prioriza Tadeo García Zalazar antes de las elecciones es la finalización de la intubación y ciclovía del canal El Jarillal y el ensanchamiento del puente sobre calle Álvarez Thomas y carril Cervantes y la forestación con 5.000 nuevos árboles en distintas zonas del departamento.

El Secretario de Obras y Servicios del municipio, Diego Coronel, contó que la comuna tuvo que apretar el acelerador para que la inflación no le gane a las obras. “En promedio las que duraban de 8 a 16 meses se acortaron en el tiempo (...) como hay mucha variabilidad de los precios de los insumos estamos haciéndolas más cortas, nos cuesta cotizarlas” y añadió “estamos haciendo unas 16 a 20 cuadras de infraestructura vial por semana”.

En Maipú: el plan en ejecución incluye 50 obras

En el listado del medio centenar de obras que avanzan en la comuna comandada por Matías Stevanato están la renovación de la red colectora de cloacas y pavimento en Gutiérrez Viejo; la renovación y reconversión de la estación de Metrotranvía en una estación multimodal y la expansión de las cloacas al este del departamento, en los distritos de Rodeo del Medio y Fray Luis Beltrán. Estas obras tendrán inauguraciones totales o parciales durante el resto del 2020.

Pero además Maipú trabaja en la creación del Mercado de las Flores para albergar a los agricultores que representan, según la comuna, la segunda región productora a nivel nacional.

En cuanto a los fondos que reciben en concepto de coparticipación municipal, reconocen que el gobierno provincial “cumple en tiempo y forma” pero señalan que con lo “justo y necesario''.

El Secretario de Infraestructura maipucino, Francisco Mezzabota graficó “es como cuando te separas y cumplen con la cuota alimentaria, pero no le pidas nada más. No tenemos acceso a financiamiento de obras salvo que sea con recursos nacionales” agregó.

Luján de Cuyo tiene su “obra estrella” que se inaugurará el 21 de setiembre

El Parque de la Ribera avanza a paso firme y es la gran apuesta de Sebastián Bragagnolo para este año, previo a las elecciones. Se trata de 400 hectáreas de espacio verde ubicadas en un punto emblemático del departamento: el ex bajo Luján. Allí donde estuvo instalado uno de los asentamientos más conocidos de la provincia ahora habrá plazas para niños, iluminación led, estación de bicicletas eléctricas y hasta una oficina de Defensa Civil. La primera etapa que comprende unas 90 hectáreas esperan poder inaugurarla el próximo Día del Estudiante.

A eso se suma el Parque Ferri, la Plaza de las Rosas, el Paseo de las Estaciones y obras viales que incluyen pavimento en calles Boedo y Almirante Brown, además de cloacas en la zona comprendida entre calles Anchorena y Terrada.

Sobre el financiamiento y la coparticipación, Esteban Alasino, Jefe de Gabinete, destacó que Luján de Cuyo es el departamento que más creció en población a nivel nacional en los últimos 10 años y que hay un retraso en los porcentajes de reparto. “Necesitamos el censo porque estamos perdiendo plata, ganamos pleitos judiciales en 2011 contra Maipú y en 2018 la disputa por los terrenos del pedemonte con Las Heras, pero seguimos recibiendo coparticipación del censo de 2010” se quejó el funcionario..

Ciudad de Mendoza apuesta al pavimento y las ciclovías

Desde el municipio de Capital indicaron que mediante el Plan de Mejoramiento Urbano realizaron un relevamiento de las calles y a partir del mismo trabajan en nuevos asfaltados, mejoras de iluminación en la Alameda, cordones y alcantarillas. Además, como resultado del mismo estudio, en el municipio a cargo de Ulpiano Suárez, definieron el avance de la quinta etapa de obras cloacales en La Favorita y la extensión de ciclovías.

Juan Manuel Filice, Secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza adelantó que entre septiembre y noviembre próximo se viene la inauguración de las mejoras en las losas de calle Rondeau, en los cruces con San Juan y Salta; veredas, y la ciclovía sobre Avenida San Martín hacia el norte hasta llegar al límite con Las Heras.

También comenzarán la renovación de la calle Suipacha, desde Perú a Tiburcio Benegas, para inaugurarla antes de fin de este año.