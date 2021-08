El acuerdo interno que incomoda al Gobierno antes de las elecciones

La agrupación "Cambia Ya", que es parte de Cambia Mendoza, hizo una particular presentación de sus propuestas: en la puerta de la AFIP realizaron un montaje escénico para decir "basta de impuestos". Más allá del impacto que pueda producir ese hecho, detrás hay un mensaje que incluso incomoda a sus socios políticos, y al gobernador Rodolfo Suarez particularmente.

En el mensaje de ese sector, que está liderado por empresarios, también se incluía a la presión tributaria provincial como uno de los problemas. Desde Cambia Ya tomaron como eje de campaña la idea de rebajar impuestos y tratan de trasladarlo al llano; a lo que sufren los monotributistas, los pequeños empresarios y particulares.

Según explicaron, la idea va más allá de la campaña y el resultado electoral. Por eso quieren que haya algún gesto de parte del Gobierno para que las ideas de ese sector puedan ser plasmadas en la gestión. De hecho presionan para que en la ley impositiva y el Presupuesto 2022 haya rebaja de impuestos.

En particular apuntan a que haya una rebaja en Ingresos Brutos y Sellos, dos de los tributos más distorsivos y también principal fuente de financiamiento del Estado. Desde el Gobierno aún no toman el guante. Hasta ahora no hubo diálogo interpartidario en Cambia Mendoza a la hora de tomar decisiones. El sector liderado por Vargas Arizu apunta a influir. "Más allá de las elecciones y del resultado queremos que haya cambios ahora. Por eso no vamos a esperar a noviembre", aseguran. Las ley impositiva y el presupuesto deberían presentarse en septiembre y el debate en la Legislatura puede superponerse con las elecciones generales de noviembre.

La Provincia había comenzado un plan de rebaja de Ingresos Brutos, idea que también fue influida en el Pacto Fiscal firmado durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese pacto quedó en suspenso y también la progresividad de rebaja. Ahora el tema vuelve a debate.