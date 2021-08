La razón por la que el Gobierno alienta el voto por su propio rival interno

La candidatura a senador nacional suplente de Rodolfo Suarez fue puesta en duda desde lo legal. Pero el Gobernador tiene otra "amenaza" y es la electoral. La lista oficialista de Cambia Mendoza tiene competencia interna en las PASO y uno de los cargos que está en juego es justamente el de Suarez. Si la línea interna Cambia Ya obtiene los votos necesarios para influir, Suarez dejaría de ser candidato.

Aunque por la diferencia de potencial electoral parece difícil, la incorporación de la lista de empresarios al oficialismo tiene otros matices. Incluso los estrategas de la campaña no lo ven como negativo: creen que ese sector puede sumar votos que ni Cornejo, ni Suarez pueden y que le resta a otros partidos opositores. Elegir a los enemigos es valor agregado para cualquier político. Por eso hasta llegan a alentar el voto por esa lista porque consideran que no le resta caudal propio, sino que suma para el Frente electores que de otra manera no llegarían. La "pata liberal" que tanto buscaban desde hace tiempo.

La lista Cambia Ya está formada por empresarios que tienen relevancia pública. Ex dirigentes sectoriales, activistas y referentes que dieron un paso en la política. La habilidad del oficialismo estuvo en contenerlos adentro incluso luego de momentos de tensión que hubo "pos reforma de la 7722" y también con la vidriosa repercusión del Consejo Económico y Social que lanzó Suarez y que los empresarios subestimaron.

El potencial electoral no les alcanza para competir de igual a igual, por lo que el objetivo de máxima es lograr los votos necesarios para obligarlos a "abrir" las listas para que incluyan a los candidatos de Cambia Ya en la boleta.

El piso de votos necesarios es alto. Para las candidaturas nacionales Cambia Ya debe obtener al menos un 33% de los votos del frente (uno de cada 3). Para las candidaturas provinciales, necesitan al menos el 25% de los votos del frente. De esa manera incluirían a los candidatos en tercer término.

No hay encuestas profundas, pero el desempeño "perceptivo" es bueno, aunque están lejos aún. "Estamos peleando el tercer lugar con la Izquierda y necesitamos duplicar eso para cumplir el objetivo", aseguran desde Cambia Ya.

En el entorno del Gobierno aseguran que sus "rivales" internos tienen buena imagen. Lo dicen también como expresión de deseo porque aunque sean rivales, buscan que crezcan para "robarle" electorado a opositores externos como el PD (Vamos Mendocinos). "Queremos que la tercera fuerza esté adentro también", explican.

Rodolfo Vargas Arizu es el candidato a senador en primer término y que hipotéticamente podría sacarle el lugar a otro Rodolfo; Suarez. Josefina Canale es candidata a diputada nacional y en la misma lista están, por ejemplo, el dirigente empresario Julio Totero (que fue filo radical de joven y tuvo algún altercado verbal con Cornejo el año pasado). En la misma lista hay otros funcionarios del Gobierno como Oscar Sagás, subsecretario de salud (quien tuvo una larga carrera política en el PD y se sumó a Cambia Mendoza).

Agenda propia

Fuera de los números hay otra pelea interna que se viene. Los referentes de Cambia Ya quieren ser parte e influir en el oficialismo más allá del potencial electoral. Es decir, estén o no en las listas, quieren ser tenidos en cuenta. Tarea difícil: aunque Cambia Mendoza es una coalición, el poder lo ejerce casi de manera unidireccional el radicalismo.

La campaña de ese grupo está sectorizada: apuntan al sector productivo, pero particularmente a los micro y pequeños empresarios. Por un lado porque tienen una agenda efectista común: bajar impuestos. Y también para tratar de despejar prejuicios sobre ellos mismos. "Queremos ser los representantes de los pequeños comerciantes, de la gente que produce. Vamos a la feria, que es donde se ve el mercado puro, y el discurso sintoniza con sus problemas", explican.

Esa agenda con la que buscan influir puede incomodar en poco tiempo al propio Suarez; pero no en su rol de candidato sino de Gobernador. Desde la nueva línea interna del oficialismo pedirán que en el Presupuesto 2022 haya rebaja de dos impuestos distorsivos, pero que son fundamentales para la recaudación: Ingresos Brutos y Sellos. "Buscamos influir sin extorsionar, con diálogo y propuestas", aseguran.