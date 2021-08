Cómo buscan los precandidatos ganarse el voto del sector juvenil

Las elecciones legislativas a realizarse este año en dos instancias tendrán -quizás- poca participación ciudadana, en comparación con otros años. Esto se debe puntualmente al desánimo entre la ciudadanía, que a menudo manifiesta acercarse cada vez más a la rama de la "antipolítica".

Pero, además de ese aspecto, también existe un punto llamativo que se desprende del electorado general: la juventud. Pues, entre los mayores de 16 años que pueden participar en los comicios, son pocos los que se encuentran aferrados a un ideal o, por lo menos, con una decisión de voto previamente meditada.

El enojo con la política parecer estar en un nivel exorbitante que provoca que parte de la juventud no quiera involucrarse en esta práctica democrática. Incluso, algunas personas no quieren ni siquiera mantenerse al tanto de qué se vota y cuál es el impacto de designar nuevos legisladores.

Es por eso que MDZ tomó contacto con tres precandidatos mendocinos que quieren llegar al Congreso de la Nación, con el fin de consultarles cuál es su visión sobre el voto juvenil y cómo habría que lidiar con los nuevos aires de rechazo a la política.

Marcelo Romano, quien será precandidato a senador nacional por el partido verde comentó:

"¿Qué le diríamos desde el Partido Verde a la juventud indecisa? Dentro los ejes de defensa al trabajador y al consumidor, nuestra principal es la defensa de bienes comunes: agua, tierra y ambiente. Además, hemos sido los que impusieron la agenda de cambio climático en la legislatura de Mendoza. Creo que los principales beneficiados de esta postura política de defender el planeta tierra, van a ser los jóvenes. Eso es una buena razón para apoyar al Partido Verde en las próximas elecciones".

Marcelo Romano se caracteriza por abordar temas relacionados al medioambiente.

En tanto a quienes sostienen una postura anti política, Romano agregó: "Yo diría que entiendo a aquel joven que es apático con la política porque está sufriendo las consecuencias del fracaso del sistema. Si bien lo entiendo, lo invito a participar porque es la única manera de cambiar lo que está mal y poder terminar con ese silogismo que no es positivo. Además, el promedio de edad en nuestro espacio es de 40 años. Nosotros le estamos dando lugar a la juventud".

Por otro lado, la precandidata a senadora nacional por el frente Vamos Mendocinos, Mercedes Llano, no se guardó nada, esgrimiendo que la clase política actual "le roba el futuro a la juventud".

"A los jóvenes que están definiendo si votar o a quien votar en las próximas elecciones, les diría que no dejen de participar y que lo hagan con un espíritu crítico hacia una clase política que hoy les está robando su futuro. Esta es una clase política que no ha sido capaz de ofrecer oportunidades laborales ni educación de calidad a los jóvenes. En muchos casos no les deja más opción que emigrar del país", sostuvo. Mercedes Llano forma parte del núcleo frente Vamos Mendocinos

En ese sentido, también indicó que "por eso les diría que se animen a darle pelea a esa vieja clase política que les pone techos a sus proyectos. La primera batalla se concreta a través de su voto en los próximos comicios".

Por su parte, Josefina Canale, quien será precandidata a diputada nacional por Cambia Mendoza y competirá en la interna con Julio Cobos,

"Yo sé que ahora todo el mundo bombardea por todos lados con carteles, jingles, avisos, etc., para que los votes; pero a mí me interesa que se sepa qué pienso. Creo sobre todo en la libertad, es lo más importante que tiene una persona para realizar su proyecto personal respetando el proyecto de los otros. Por eso me parece que el Estado tiene que interferir poco con ese proyecto porque es muy íntimo y hace a la realización personal. Al mismo tiempo creo firmemente en los valores compartidos, sobre todo en los que están en la Constitución, por eso me propongo defenderla de todos los ataques que está teniendo. Josefina Canale será acompañada en su lista por Rodolfo Vargas Arizu.

Una última encuesta realizada por DC Consultores revele parte de lo expuesto anteriormente sobre la falta de convencimiento en los potenciales votantes. Allí, aproximadamente el 10% de los electores mendocinos se encuentran indecisos. Mientras tanto, el 24,9% indicó que su participación será llevada a cabo por el simple hecho de ser obligatorio.