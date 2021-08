Una encuesta revela un efecto negativo en la candidatura de Rodolfo Suarez

La encuesta realizada por DC Consultores marca una tendencia favorable para Cambia Mendoza en las próximas elecciones del 12 de septiembre. Sin embargo, muestra que existe "enojo y decepción" en gran parte de la sociedad mendocina por la candidatura de Rodolfo Suarez como precandidato a senador nacional suplente.

"La gente le está avisando a Suarez que no les gusta nada la decisión que tomó", fueron las palabras que utilizó Aníbal Urios de la empresa DC Consultores en MDZ Radio. Para el encuestador, la mayoría de los mendocinos están disconformes con que el gobernador integre la lista para las próximas elecciones. "A la gente no le gusta que se usen cargos para especulación electoral".

Fragmento de la encuesta

Dentro de las sensaciones que resaltó el electorado se ubica que un 34,5% está indignado por la decisión de Cambia Mendoza de llevar a Rodolfo Suarez en una lista y un 12,1% marca bronca y aclaran qué él todavía es gobernador. Al 39]% le es indiferente y solo un 9,3% dijo que le parece acertado.

Según la visión de DC Consultores, los ánimos en general de la sociedad están crispados y Urios asegura que la mayoría de los spots de campaña -sumado al discurso de los candidatos- no reflejan la realidad. "La mayoría de los encuestados aseguran que estas elecciones su voto lo dirigirá en materia económica, dejando de lado la política de vacunación y el resto de las situaciones. Las elecciones se centrará en los problemas cotidianos", describió Aníbal.

Voto billetera

Aseguran que estas elecciones, del 12 de septiembre, no modificarán nada, se verán algunos "cachetazos" a determinadas secciones por sin definiciones reales, explicó Urios. "El Frente de Todos en solo 6 de 24 provincias va a internas, ellos quieren demostrar unidad y fortaleza del sector y cautivar a quiénes los votaron en el 2019 y hoy no están. Mientras que Juntos por el Cambio tienen otro dilema, buscar un liderazgo que la gente no lo tiene más y definir quien es el conductor de caras al 2023", destacó.

La polarización política de las elecciones

Dentro de la encuesta realizada por DC Consultores, en el muestreo general se observa que la lista de Cambia Mendoza ganará las elecciones en la provincia con un 69,8% y le sigue la fórmula del Frente de Todos con un 12,7%. Sin embargo, sigue elevado el porcentaje de personas que no saben donde depositarán su voto en un 17,5%.

Cambia Mendoza predomina

En relación a personas y no frentes electorales, los que encabezan la lista para senadores nacionales está en primer lugar Alfredo Cornejo de Cambia Mendoza con un 48,1% de positividad, le sigue Anabel Fernández Sagasti con un 20,9% y el tercer lugar es para los indecisos con un 10,8%.

candidatos al senado