Crece la polémica por la falta de vacunación en La Matanza

El plan de vacunación en la Provincia de Buenos Aires sigue sumando polémicas. Alejandro Zamorano, precandidato a diputado provincial y presidente de la Coalición Cívica ARI La Matanza, criticó la falta de vacunas en el municipio:

“La hipocresía de nuestro intendente, Fernando Espinoza, y de los dirigentes del PJ que gobiernan el municipio desde hace 50 años no tiene límites. No solo nos matan los delincuentes (porque La Matanza parece una zona liberada), sino que el 10% de los muertos por covid de la Provincia de Buenos Aires proviene de La Matanza. Ahora se sabe por qué: porque efectivamente faltan vacunas en La Matanza. No solo en el país, específicamente en nuestro municipio hay importantes faltantes. Ni nuestros dirigentes, ni la defensoría del pueblo, hacen absolutamente nada al respecto".

En La Matanza, el partido más poblado de toda la provincia, sólo se aplicaron el 36,6% de primeras dosis y 14,5%, de la segunda prevista para completar la inmunización.

Al respecto, Zamorano agregó: "Los vecinos de La Matanza estamos en la indefensión por lo que es imprescindible que cambiemos a nuestros dirigentes distritales”.