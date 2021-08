A qué le reza el Frente de Todos para no perder la elección en la Provincia de Buenos Aires

La consultora CB dio a conocer ayer su último sondeo en la provincia de Buenos Aires y, pese a que el pronóstico electoral no es promisorio para el Frente de Todos, igual festejaron con el reflejo de la apatía entre los votantes: sólo el 60,5% de los bonaerenses irá a votar. En tanto, el 9,9% respondió que "posiblemente lo haga" mientras que el 6,4% dijo que no le interesa y el 23,5% que no sabe.

“Si se mantiene el desinterés en las elecciones y la gente está en otra eso puede favorecernos a nosotros”, dice una fuente del oficialismo. Los socios del FTD no ocultan su preocupación por la caída en la intención de voto en territorio bonaerense. Por eso, creen que solo si se nacionaliza el escenario de Salta podrían revertir la posibilidad de una derrota o un “empate técnico”. Poca participación, más voto en blanco y dispersión electoral.

En el oficialismo perciben que la malaria económica potencia el efecto del Olivosgate y temen que la suma de los votos de Diego Santilli y Facundo Manes pueda superar a los que obtenga la lista de Victoria Tolosa Paz. Además, asumen que vienen perdiendo votantes que se entusiasmaron con Alberto Fernández en 2019. “Ya se fugó más del 30% de esos electores que hoy aparecen como indecisos o se van con Florencio Randazzo”, reconocen en privado desde el FTD. Se supone que de 5 votos que obtiene el exministro del Interior, 4 se fugan del oficialismo. Hoy el promedio de sondeos le dan entre un 5 y 7% de intención de voto al que insiste con la “Tercera Vía”. De todas formas, prefieren que esa fuga vaya a Randazzo y no a la coalición opositora.

Desde ya que le prenden velas a la suerte electoral de la dupla José Luis Espert y Carolina Piparo. Apuestan a que el fenómeno Javier Milei en CABA contagie a un sector del electorado enojado con JxC y apoye al economista que se presenta del otro lado de la General Paz. “El 100% de esos votantes provienen de Cambiemos y para nosotros es fundamental”, dice un operador gubernamental. Son conscientes también de que, si se agita brutalmente la grieta, Espert y Randazzo podrían licuarse. Pero eso lo ven más probable para las elecciones generales de noviembre.

Florencio Randazzo podría robarle votos al oficialismo

Mientras tanto, admiten muy en privado que conocen al detalle los serios problemas de JxC para conseguir fiscales. El miércoles de la semana pasada hubo una reunión del equipo de campaña de Santilli para analizar distrito por distrito. La conclusión no fue muy optimista ya que analizaron la hipótesis de compartir fiscales con las huestes de Manes, quienes también están teniendo inconvenientes para cubrir fundamentalmente las mesas del Gran Buenos Aires. Por ahora la idea no cuajó. Son competidores en esta instancia. “La intención de voto es un número que después se debe reflejar en las urnas”, dice con picardía un intendente del conurbano.

El mismo jefe comunal dice, con absoluto desparpajo, “nosotros tenemos los fierros y los recursos para fiscalizar nuestras listas y la de Espert, el resto que se arregle si quieren ganar”. Y no solo hace referencia a Manes y Santilli, conoce a la perfección las limitaciones de Randazzo en materia de fiscalización. “En eso viene peor que en 2017”, dicen sus exaliados.