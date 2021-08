No hay acuerdo en la Salud: los residentes se niegan a aceptar la propuesta

El sector de los profesionales de la salud se encuentra discutiendo la última oferta realizada por el Ejecutivo. En la audiencia final se presentó una propuesta anual del 45% y desde el gremio aseguraron que bajarán el ofrecimiento a las bases. Sin embargo, no todos están conformes con lo sucedido, y desde la Asamblea de Residentes se rechazó de forma unánime la propuesta.

La Asamblea de Residentes emitió un comunicado donde argumentan los motivos por los que no aceptan la oferta realizada por el Gobierno de Rodolfo Suarez. En la misma exponen que deben recibir una remuneración acorde a la cantidad de años invertidos en su formación académica, al esfuerzo y compromiso que tienen con la población de Mendoza. Además, le solicitan al gremio de AMProS "la defensa de la apertura a los trabajadores de futuras instancias de negociación".

Victoria González, integrante de la Asamblea de Residentes, dialogó en MDZ Radio y comentó lo siguiente: "Nosotros el año pasado no tuvimos ningún tipo de aumento, solo algunos bonos y no todos lo cobramos. Los números son insuficientes para nosotros, el incremento es del 0,5%".

La Asamblea de Residentes resuelve: Asumir nuevamente los descuentos a la vez que comprendemos y apoyamos empáticamente aquellos colegas que no puedan asumir dichos esfuerzos por motivos personales.

Además, en el documento describen: "En el punto 4 del acta no incluye a la Asamblea de Residentes en calidad de asesor para continuar con las audiencias para la modificación de la ley 7857, actividad de la cual fuimos protagonistas y encomendamos como emblema principal de nuestra lucha. Que la propuesta de aumento salarial en cuotas, no acumulativo, quitando los bonos no remunerativos, resulta insatisfactoria para solventar el déficit salarial, al que venimos expuestos hace años, y al cuál la inflación no le ha dado tregua ni una sola vez".

En simultáneo a la presentación del comunicado, el gremio de AMProS se reunió con la Comisión de Salud en la Legislatura Provincial y la secretaria Adjunta, Claudia Iturbe, recalcó en relación a la situación de los residentes que "están trabajando en la modificación a la Ley de residentes", “deberían equipararse los salarios de los residentes del sector público con los del sector privado”. Además, explicó que “los residentes son becarios, no tienen estabilidad laboral, es una beca de formación”.