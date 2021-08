La tensa relación entre oficialismo y oposición que "frena" al Banco Provincia

El Banco Provincia de Buenos Aires está a veinte días de ver limitada su actividad a la banca minorista y a los clientes "menores" producto que su Directorio Ejecutivo está sin el quorum necesario para tratar créditos de gran volumen, autorizar deudas y balances tras la salida de Juliana Di Tullio de ese organismo por asumir en el Senado de la Nación en reemplazo de Jorge Taiana.

El problema era absolutamente subsanable y jamás hubiera existido si el gobernador Axel Kicillof mantenía los procedimientos habituales en los que se consideraba a la oposición como un actor institucional y le otorgaba los lugares previstos en diferentes organismos públicos.

En 2020, recién iniciada la gestión Kicillof, la oposición no quiso imponer los usos y costumbres de la política bonaerense que obligaba al oficialismo a acompañar los nombres propuestos por Juntos por el Cambio para ocupar lugares en los organismos estatales como el banco, la Defensoría del Pueblo y otras entidades descentralizadas. Pero el gobernador jamás habilitó el tratamiento y eso desembocó en esta traumática situación.

Hoy el directorio de la entidad tiene solo cuatro miembros, incluido su presidente, Juan Cuattromo. El quórum autorizado para su funcionamiento es de nueve directores, de los cuales tres o cuatro deberían ser cedidos a los partidos con representación parlamentaria no oficialista.

En la última negociación, realizada hace cuatro años, la ex gobernadora María Eugenia Vidal autorizó a la oposición del Frente Renovador y el peronismo K designar cuatro directores, que son los que se mantienen hasta hoy. Ahora, Juntos por el Cambio reclama el mismo trato, pero no se dará.

Según la Carta Orgánica de la entidad, sin al menos cinco miembros habilitados para sesionar no se pueden otorgar créditos por más de $150 millones, contratar por montos superiores a los $15 millones, no se pueden firmar acuerdos de carácter judicial, no se permiten la aprobación de balances, auditorías, canjes de deudas, presupuestos y el pago de bonos. "Está muy limitada la capacidad de funcionamiento del banco", reconoció un ex director oficialista.

"Sí podrá seguir operando en la banca minorista sin ningún problema", agregó la fuente consultada por MDZ, que también alertó que "no se pueden definir los sumarios abiertos, las contrataciones de personal y limita muchísimo la capacidad de operatoria y negociación con el Banco Central. Es imposible funcionar sin el Directorio", alertó.

El problema que se le presenta ahora al gobernador y su gestión es que los integrantes del Directorio son designado por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo del Senado de la Provincia de Buenos Aires. En esta cámara, la oposición de Juntos por el Cambio tiene holgada mayoría y la relación con los intendentes de ese partido, que en su momento propusieron varios candidatos para cubrir esas vacantes, no están pasando por el mejor momento.

"Estamos en campaña, nunca quisieron sentarse a discutir estos temas con seriedad. Nosotros dimos todos los gestos y no volvimos a tocar el tema a pesar que varias veces necesitaron nuestro apoyo para sancionar muchas leyes que ellos consideraron vitales. Ahora veremos qué propuestas traen", aseguró un senador opositor.

La salida de Di Tullio fue producto de la decisión adoptada por Alberto Fernández, quien designó a Jorge Taiana en lugar de Agustín Rossi como ministro de Defensa. El presidente se enojó con el ex funcionario por aceptar su candidatura en la PASO de Santa Fe.

Entonces, la ex directora del Banco Provincia, quien era senadora suplente en la lista que encabezó hace cuatro años Cristina Fernández de Kirchner cuando armó Unidad Ciudadana, tuvo que asumir por Taiana.

Nuevamente, Kicillof debe decidir no sólo su candidato para ocupar el lugar imprescindible en el directorio de la institución sino habilitar a la oposición a realizar los nombramientos respectivos para no frenar la actividad bancaria.