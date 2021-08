La sugerencia de un ministro de la Corte al juez Bento para evitar suspicacias

El Ministro de la Corte, Mario Adaro, estuvo en el programa “Con qué derecho”, que se emite de lunes a viernes de 13: 30 a 14:30 por MDZ radio. Allí Adaro dejó interesantes frases sobre la mega causa de la justicia Federal, en la que se investiga a una supuesta organización criminal que cobraba coimas para otorgar ciertos beneficios procesales y la cual tiene como principal protagonista al Juez Federal Walter Ricardo Bento. No es una opinión cualquiera, pues Adaro tiene vinculación con Bento y en el expediente figuran diálogos que tuvieron ambos antes de que se produzca la imputación.

“Las causas complejas, tienen tiempos complejos. No voy a obviar que yo estuve involucrado, entre comillas involucrado, en chateos con alguien que conozco desde que era Ministro de Gobierno. Estoy absolutamente tranquilo y confiado de lo que escribí y de lo que contestó. Nada mas, es conocer una persona que estaba con un cargo importante en una situación compleja y decirle: ¿Cómo estas?, punto”, dijo Adaro sobre esos contactos. "No voy a obviar eso, mi teléfono es público, se los puedo dejar ya, ahora, que no tiene clave y pueden leerlo”, agregó.

La situación de Bento es particular porque sigue siendo juez mientras está procesado por delitos graves. Adaro no indicó qué debería hacer, pero sí sugirió que conviene que Bento se aparte. “Yo en eso quiero ser claro desde mi postura personal, no me toca a mi juzgar la actitud del resto. Cuando me ha tocado, siempre mi prioridad esta en que si existe duda sobre mi accionar, lo mejor, no solo para la institucionalidad o el justiciable, sino para uno mismo, es apartarse. No sé si algún partido político lo ha recusado, pero siempre lo mas sano, si se quiere o lo que uno haría en lo personal, es tratar de evitar cualquier tipo de suspicacia en estas situaciones complejas. Si uno tiene una duda, siempre lo mejor es tratar de apartarse, por que le da tranquilidad a las partes”, aseguró.

Bento sigue trabajando en Tribunales, a pesar de estar procesado.

Los chats incómodos

Los mensajes cruzados entre Adaro y Bento se conocieron desde hace meses. El ex Ministro de Gobierno se hizo cargo de ese diálogo y asegura no tener nada que esconder y hasta ofreció su teléfono para que lo revisen. Ante la consulta de los periodistas en el estudio, Adaro tomó su celular y mientras lo desbloqueaba, uno de los conductores le preguntó si tenía el nuevo número de celular de Walter Bento, Adaro contestó: "¿ hay uno nuevo?, no sabía".

Según surge de la investigación que lleva adelante el Fiscal General Dante Vega del informe que hizo la División de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza, por el cual se produjo la clonación del chip de la línea oficial que utilizaba el Juez Bento, a consecuencia de la negativa de Bento a entregar su teléfono oficial (esa línea estaba a nombre del Poder Judicial de la Nacion); los chats entre Bento y Adaro no fueron solo un “Como estas? y punto”.

Estos fueron los chats entre Adaro y Bento, previos a la imputación del 5 de mayo.

Adaro:-¿Novedades?

Bento: -Ninguna más que el loco está cerca de presentar la locura

Adaro: -Qué cagada, ¿qué hacemos?

Bento: -Estoy seguro de que cometió delitos en su investigación. El tema es que Puigdéngolas me pidió que lo recusara y no hizo lugar recusación de Vega ni se apartó de la investigación.

Adaro:-Cómo te lo pidió y luego te cagó??? que raro esto??? Avisame….. estoy

Bento: -Exacto.- PC (presuntamente se refiere al Presidente de la Cámara de apelaciones, Perez Curci) lo tiene agarrado x algo.-

Adaro: -Ummmm…. bueno a resistir

Bento: -Así es querido amigo.-

Luego el 5 de mayo, día en que Vega formalizó la imputación, Adaro le escribió: "Hola hermano, ahora paciencia, fuerza y templanza. Cuando quieras hablamos".

Además de los chats, también hubo mensajes de audio. Allí Adaro le dice al juez: “Avisame, contá conmigo, así que lo que haga falta, nos juntamos”. Y le aconseja: “Hay que empezarse a mover en Buenos Aires, he!!”.

Al finalizar la entrevista, le consultamos si le gustaría ser Gobernador de la provincia (recordando que el actual Presidente de la Corte, Dalmiro Garay, manifestó que si le gustaría), respondió categóricamente: “No, no. Ya transité para el otro lado. No hace bien ir de un lado a otro”.

