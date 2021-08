Jorge Lanata destrozó a Facundo Manes y José Luis Espert por sus videos de campaña

En medio de la campaña electoral, Jorge Lanata apeló a su peculiar sentido del humor para burlarse de las primeras acciones publicitarias de algunos precandidatos. En esta ocasión, se refirió a los spot publicitarios de Facundo Manes y José Luis Espert, asegurando que son "papelones" que le dan "vergüenza ajena".

Al que primero se refirió fue al video difundido en redes sociales por el equipo de campaña de Facundo Manes, que bajo el hashtag #DarElPaso muestra cómo se preparan sus supuestos fiscales para el día de las elecciones: bailando al ritmo de la pegadiza canción 'I Like To Move It', popularizada en los últimos años gracias a la película animada Madagascar.

"No entendí. ¿Vos entendiste?", le preguntó Lanata al aire a una de sus productoras, que intentó explicarle el spot. "Más que dar el paso, esto es dar vergüenza ajena", lanzó el conductor sobre el video del neurocientífico y precandidato por la UCR en territorio bonaerense.

Otro que tampoco se salvó de las ácidas críticas de Jorge Lanata fue del economista liberal José Luis Espert, que difundió otro video en sus redes sociales en el que sale bailando reggaeton junto a su compañera de fórmula Carolina Píparo.

"Los políticos se merecen las campañas: que la gente se les tire encima, que los chicos le den besos con mocos, que tengan que bailar y tomar mate. Como los candidatos no pueden hacerse los simpáticos dando besos falsos, ahora se hacen los simpáticos haciendo papelones", remató el periodista.

Al mejor modo de un jurado de Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli que evalúa las destrezas de canto y baile de sus participantes, Jorge Lanata se atrevió a dar su veredicto de los spot de Manes y Espert: "Mi puntaje para estos videos de campaña es un 3. Tres años de cárcel en suspenso para el que hizo esta pelotudez".