"La vida es un carnaval": lo que oculta el spot de campaña del Frente de Todos

Videos musicales, parodias a series, TikTok juveniles y un variado abanico de ideas son las que se observa en los spot de campañas. El Frente de Todos tomó como mensaje principal el trabajo en equipo y la unidad para que todos "tiren para el mismo lado". La propaganda muestra a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti que busca la reelección y al precandidato a diputado nacional Adolfo Bermejo.

Dentro del Frente de Todos, en la provincia de Mendoza, el jefe de la campaña es el senador Lucas Ilardo y la coordinadora del equipo de comunicación Morena Esquivel, en conjunto con los candidatos realizaron el spot de campaña que circula por los medios de comunicación y las redes sociales.

En el spot hay una idea central y son los "acuerdos", que se replicará en el resto de las propagandas políticas del Frente de Todos. "Lo que espera la sociedad y lo que se quiere comunicar desde la dirigencia es que lo mejor que se puede hacer es sentarse a la mesa y buscar el diálogo y esa es la forma para conseguir las cosas", relató Esquivel.

En diálogo con MDZ los referentes resaltaron que el video se dividió en varios aspectos, e insistieron en que el principal es lograr "acuerdos". En concreto, aquellos aquellos donde nación, provincia y municipio se sientan en una mesa a dialogar y a través de esa acción conseguir consensos y "lo mejor para la provincia y los mendocinos", explicaron.

Desde que se presentaron las listas completas para las próximas elecciones en la nómina del peronismo han mostrado unidad, por tal motivo en el video de campaña eso se da por supuesto e intentan mostrar los otros consensos, los que son en beneficio de Mendoza.

El video comienza mostrando imágenes en un tono más oscuro, con personas de semblante triste y preocupados, mirando al vacío y de pronto "sale el sol" y comienza a escucharse la melodía de la canción "La vida es un carnaval". En ese momento, se observa en el video, un hombre en una camioneta roja que se baja a empujarla porque no arranca y de forma inmediata se lee, "Nos pusimos de acuerdo para comenzar a reconstruir nuestro espíritu. Recuperamos la felicidad. Ahí nos dimos cuenta de que enfrentados no podíamos, que teníamos que conectarnos, dejar de pelear y comenzar a crecer".

Metáfora en el video buscando la solidaridad entre pares.

Desde el Frente de Todos, tomaron como una metáfora la solidaridad de vecinos ayudando a empujar el vehículo y aseguran que "si todos pechamos para el mismo lado, las cosas funcionan" y resaltaron que esa imagen es la síntesis perfecta del spot.

Antes de culminar el spot, recalcan que todos se tienen que sentar en la misma mesa, la mesa del diálogo entre dirigentes de Nación, provincia y municipio para dialogar y conseguir las cosas para mejorar la vida de los mendocinos. Anabel Fernández Sagasti

Alguno de los aspectos más criticados del spot es la sonrisa final de la senadora Anabel Fernández Sagasti y la canción de "Carnaval", frente a estas observaciones, desde el Frente de Todos explicaron que toman esa frase en particular porque de esa forma hay que tomar la vida "con una actitud en base al trabajo, con propuestas concretas y no ideas sin bases que no se puedan concretar".

Además de este primer video, hay dos grabaciones más, una con Anabel Fernández Sagasti donde menciona las propuestas en concreto para seguir discutiendo en el Congreso de la Nación y el tercero muestra a Adolfo Bermejo, en la misma sintonía.