Quién está detrás de la filtración de los videos del cumpleaños de Fabiola Yáñez

La divulgación de los videos del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos desató una catarata de teorías sobre quiénes están detrás de la filtración que se dio a través del portal filokirchnerista El Destape y la TV Pública.

En las imágenes tomadas la noche del 14 de julio del año pasado en el chalet presidencial muestran al presidente Alberto Fernández y el resto de los invitados cantarle 'Feliz Cumpleaños' a Fabiola Yáñez mientras ésta sopla unas velitas. También se grabó parte del brindis y otros momentos de la velada que posteriormente escandalizó a la opinión pública.

Según expuso el periodista Eduardo Feinmann en el programa +Voces, del canal LN+, fue el propio Alberto Fernández quién "le envió los videos editados a Roberto Navarro y Rosario Lufrano", titulares de El Destape y la TV Pública, respectivamente. "La idea en el Gobierno era hacer un control de daños, ya que suponían que lo iban a publicar en otros medios de comunicación", añadió en relación a la estrategia del albertismo para impedir que el tema continúe siendo impulsado por la oposición en su favor.

Por su parte, su colega Pablo Rossi atribuyó el origen de la movida a una iniciativa directa del Instituto Patria: "Una fuente me explicó que la filtración de los videos se decidió a último momento entre muy pocas personas, porque no pudieron controlar el tema y no se lo querían entregar a la oposición para que lo saque en cuotas antes de las elecciones".

"Incluso sostienen que no saben cuántos videos hay porque Alberto Fernández les miente todo el tiempo, pero saben que hay más videos, y de hecho Cristina Kirchner ya tiene algunos en su poder", aclaró en cuanto al rol de la vicepresidenta.

Esa falta de confianza queda expedita en el desprecio cada vez menos disimulado en la fórmula presidencial, según Rossi: "Cristina Kirchner pide que cuando terminan los actos con Alberto Fernández, se lo saquen de encima porque no lo soporta tener a un metro. Banca los trapos en público pero en privado no lo puede ni ver".