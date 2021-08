Escándalo en Olivos: el llamativo recurso del abogado de una de las invitadas a la fiesta

En el marco del escándalo sucedido en la Quinta de Olivos, donde fueron viralizadas fotos y videos que mostraban al presidente Alberto Fernández celebrando el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en épocas de restricciones sanitarias estrictas, el abogado de una de las invitadas y amiga de la primera dama plantearía este viernes la inconstitucionalidad del DNU presidencial que establecía el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Según indicó TN, Stefanía Domínguez, quien fue una de las amigas invitadas por Fabiola Yañez, presentó a Mauricio D'Alessandro como abogado de la causa judicial llevada adelante por el fiscal Ramiro González y Sebastián Casanello.

En concreto, D'Alessandro reclamaría que el decreto impuesto por Alberto Fernández es inconstitucional, luego de que el fiscal solicitara la información necesaria para precisar si Yañez y los demás asistentes poseían el permiso de circulación necesario en aquel momento. Aunque, con o sin permiso correspondientes, las reuniones sociales no estaban permitidas.

Stefanía Domínguez.

“Hacer el permiso era lo más fácil que había. La cuarentena la violaron desde que empezaron hasta que terminaron. Pero ese decreto era inconstitucional desde el primero hasta el último inciso”, manifestó D’Alessandro a Radio Rivadavia.

Mauricio D'Alessandro es un abogado que suele tener apariciones mediáticas.

"El decreto es inconstitucional. Para poder limitar la libertad de reunión, o ambulatoria, necesitás imperiosamente decretar el estado de sitio".

"Y es más, el estado de sitio te habilita a irte del país si no te gusta. Acá no se hizo una ley sino un decreto”, comentó.

Asimismo sostuvo que Domínguez afirma que fue invitada al cumpleaños realizado en julio de 2020, pero que le dijeron que iban a participar “tres o cuatro personas” y que finalmente terminaron siendo más. “‘Era en Olivos y me quedé', me contó ella. Es bastante entendible la explicación que me da”, declaró D’Alessandro.

Respecto a lo que planea hacer el Gobierno nacional tras los sucesos, según consignó Clarín, la idea sería denunciar a Stefanía Domínguez, pensando que la involucrada habría filtrado las imágenes entre los medios de comunicación a cambio de dinero.