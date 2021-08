Santilli y Manes recorrieron la provincia en medio de la campaña

Diego Santilli y Facundo Manes, los precandidatos a diputados nacionales que competirán en la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires, cumplieron hoy una nueva jornada de campaña electoral rumbo a las PASO del 12 de septiembre, con propuestas centradas en la seguridad, la educación y la generación de empleo.

Diego Santilli y Facundo Manes.



Desde el Campo de Deportes de la Asociación de Amigos del Colegio Cardenal Copello, del Municipio de Tres de Febrero, junto a otros precandidatos de su lista, como Graciela Ocaña, e intendentes bonaerenses de la alianza opositora, Santilli prometió impulsar en el Congreso nacional leyes educativas, una norma de empleo joven y medidas más duras contra la delincuencia.



Como primer eje de sus propuestas, el dirigente del PRO planteó la necesidad de "una ley para que el Estado rinda cuenta de los chicos que dejaron la escuela y explique cómo va a ir a buscarlos para que vuelvan a las aulas", además de una Ley de Evaluación Educativa Obligatoria, "porque medir lo que pasa en las escuelas no puede quedar a discreción del gobierno de turno", aunque aclaró que la evaluación "no es para marcar el error, es para corregirlo".



El exvicejefe del Gobierno porteño se comprometió además a impulsar una Ley de Emergencia Educativa "para mejorar la infraestructura, el equipamiento y la conectividad en cada escuela del país", en su caso, "poniendo el foco en las escuelas del conurbano".



El segundo eje fue la producción y el empleo: "No hay trabajo y el gobierno no solo no hace nada para generarlo, sino que hace todo lo posible para que no se cree trabajo, poniendo impuestos altísimos y avalando la industria del juicio laboral", opinó.



Su diagnóstico fue que "se cerraron 90 mil comercios y 41.200 pymes argentinas" y para revertirlo propuso "extender la Moratoria a los Comercios y Pymes hasta diciembre del 2022 y bajarle los impuestos al trabajo a los sectores más golpeados como el gastronómico y el turístico".



Además, prometió impulsar una Ley de Empleo Joven para incentivar que las empresas contraten jóvenes entre 18 y 35 años.



"Para eso, vamos a proponer que no paguen impuestos laborales por 5 años y a fomentar que los chicos se capaciten para que aprendan y entren rápido al mercado laboral", afirmó.



El tercer y último eje fue la seguridad, porque consideró que "Argentina es el mundo del revés" en el que "se libera a los presos, el narco vuelve al barrio y el Estado mira para otro lado".



"Solo podemos vivir seguros si los delincuentes son detenidos, tienen una condena y esa condena se cumple", dijo el precandidato de Juntos, y propuso sacar a todos los policías que hacen tareas administrativas a las calles y frenar las excarcelaciones de delincuentes que reinciden o son violentos.



"Vamos a proponer una reforma del código procesal-penal para prohibir las excarcelaciones para los delitos de robo a mano armada, de portación de armas de fuego, de narcotráfico y de violaciones", completó.



También propuso terminar con los beneficios para presos por delitos graves y violentos.



"No puede ser que un curso le baje años de condena a un asesino o a un violador. Al delincuente violento no se lo puede excarcelar. Se lo tiene que condenar de manera efectiva y no se le puede reducir la pena", argumentó.



Hacia el final de su breve discurso dijo que para llevar esto adelante "necesitamos recuperar el valor de la palabra y el respeto por la ley", y juzgó que "hay un modelo de país donde reina la improvisación y el abandono, donde el Estado no te acompaña y está ausente".



"Esta situación no da para más. Este gobierno está poniendo en jaque nuestra identidad como argentinos. ¿Qué es lo que queremos los argentinos? Educarnos, trabajar y vivir en paz. Eso es ser libre", completó el exfuncionario porteño.

Diego Santilli durante su recorrida en Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Facundo Manes, precandidato por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, realizó esta tarde una recorrida de campaña por San Miguel, donde aseguró que los argentinos "son mucho más inteligentes que la dirigencia y quieren trabajo y educación".



"A veces la dirigencia se está peleando por temas personales y los argentinos quieren trabajo y educación, que la dirigencia empiece a pensar en el bien común y no en peleas de telenovela", sostuvo el precandidato radical.



El neurocirujano diagnosticó además que "Argentina viene involucionando hace décadas" y agregó que al país "le va mal" y que es "uno de los pocos del mundo que sin guerra involuciona".



Ante eso, planteó la necesidad de "prácticas diferentes, porque las fórmulas de siempre nos han llevado a esta decadencia y para eso necesitamos salir por arriba del laberinto".



"No es por el medio, es por arriba, y para eso necesitamos que la sociedad se involucre, que de el paso como nosotros, no podemos renunciar a la Argentina", graficó.

Facundo Manes representa el ala radical de Juntos.

Luego de visitar el Centro de Operaciones Municipales de San Miguel, Manes fue invitado a conocer el Programa Encontrarte, que busca ayudar a los chicos a mitigar los efectos de la falta de presencialidad en las escuelas más vulnerables.



Allí, el precandidato radical elogió la gestión del intendente local de Juntos, Jaime Méndez, al señalar que "en San Miguel me encontré con una gestión presente, que cuida a los vecinos y se preocupa por su calidad de vida".



En su recorrida estuvo acompañado por Joaquín de la Torre, precandidato a senador provincial, quien expresó que "Facundo es una figura que a quien lo conoce le genera mucha empatía".



"Estuvimos con vecinos que le agradecen su valentía, su patriotismo, el haber tomado la decisión de dar el paso. Facundo es un héroe moderno que tomó la decisión de salir de su comodidad y claramente tiene las dos condiciones necesarias para ganarle al kirchnerismo, la de patriota y la de mejor oferta electoral", concluyó.