Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre una posible alianza con Sergio Massa

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre los rumores que señalan una hipotética alianza con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para antes o después de las elecciones presidenciales del 2023, al asegurar que "no ve un acuerdo" posible con el líder del Frente Renovador por su adhesión al kirchnerismo.

"No veo un acuerdo con Sergio Massa, mucho menos antes de la elección de 2023", resaltó Horacio Rodríguez Larreta en declaraciones al canal LN+, y justificó su posición en la unidad de Juntos por el Cambio: "Nosotros vamos a llegar (al 2023) bien consolidados, con la probabilidad que haya una PASO para elegir a los candidatos".

"Siempre voy a promover una ampliación, pero Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados del kirchnerismo, por lo cual no lo veo" dentro de Juntos por el Cambio, añadió.

Asimismo, el mandatario porteño rechazó las polémicas declaraciones de Massa en las que comparó a Alberto Fernández con Mauricio Macri, en el marco del pedido de disculpas del presidente por el festejo en Olivos: "No tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Alberto Fernández cometió un error y debió pedir perdón en forma más contundente cuando ocurrió y no un año y medio después. Me pareció fuera de lugar".

Aunque rechazó un acuerdo con Massa durante los próximos dos años, Rodríguez Larreta reafirmó su apuesta al diálogo con otros sectores políticos: "En el hipotético caso que Juntos por el Cambio ganase la elección en 2023, tenemos que buscar un gobierno con mayor apoyo. La profundidad de las transformaciones que la Argentina necesita requiere una base de sustentación más amplia, y para darle continuidad a un plan debemos tener un acuerdo mucho más amplio del que se necesita para ganar la elección".

En otro orden, Horacio Rodríguez Larreta salió al cruce de las declaraciones de la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, quien propuso nuevos aumentos impositivos para las grandes empresas: "De ninguna manera estoy de acuerdo con que se aumenten impuestos. Necesitamos que sea al revés para promover el empleo. Lo último que tenemos que hacer es aumentar los impuestos".

También volvió a expresar sus reparos sobre un posible juicio político contra Alberto Fernández: "Es un tema de abogados, no es político. A mi a priori no me suena". En ese marco, defendió su postura frente a los cuestionamientos de otros dirigentes de Juntos por el Cambio que impulsan la medida en el Congreso: "Pensar diferente no es desautorizar, tenemos un espacio muy amplio. No significa que debamos pensar todos igual".