Qué dijo el docente que renunció tras el escándalo en la Universidad de Mendoza

En la Universidad de Mendoza se conoció que el docente y especialista en neurología Daniel Zuin renunció a su cátedra por presiones del vicedecano para que revirtiera el examen de su hijo que había resultado desaprobado en una evaluación.

En diálogo con MDZ, el Dr. Zuin relató que la denuncia se realizó en un marco institucional. "La verdad es que me siento muy mal después de casi 22 años en la facultad siendo siempre el titular de la cátedra y tener que abandonarla en estas condiciones no es grato", describió el profesional.

El doctor Daniel Zuin.

Para el doctor, lo que sucedió fue un hecho particular: "El problema de la renuncia, que aparece en la nota, es una excepción a la regla y es lo suficientemente grave para tratar de buscar soluciones para que esto en el futuro no se repita".

Más allá de la situación vivida, el profesional enfatizó que la Facultad de Ciencias Médicas tiene un alto nivel académico, "esto es en base a un muy buen nivel del cuerpo de docentes, que a mi entender, tiene un alto prestigio. Además, tengo que enfatizar que la mayor parte de los egresados cumplió con éxito todos los requisitos para ejercer con honor y sabiduría la profesión médica".

"Esto no me había ocurrido nunca, me pareció que era algo muy irregular y por supuesto inmediatamente lo informé porque me parece que esto no estaba correcto, era algo fuera de lugar".

El examen se tomó mediante Meet y uno de los alumnos rindió mal. Después de esa situación, Daniel Zuin, recibió un llamado y era el vicedecano Francisco Cutroni (padre del estudiante desaprobado), que le advertía al docente que se tomara nuevamente la evaluación. "Mi respuesta fue negativa", aseguró el neurólogo, quien de forma inmediata comunicó lo sucedido al resto de las autoridades no teniendo una respuesta concreta.

Reducción de salario

En su carta de renuncia, más allá de resaltar las presiones del vicedecano frente al examen desaprobado, habló de irregularidades durante el 2020 y la actualidad. Entre eso, mencionó que de forma arbitraria le redujeron su salario del ítem sueldo básico en un 58% sin justificación.

"Me llamó la atención que sucediera eso, pedí explicaciones, no me las dieron y fue un motivo más que se sumó para la renuncia", sentenció Daniel Zuin.