"¡No tomés de la botella!": el tirón de orejas de Cristina Fernández de Kirchner al presidente

Un momento desopilante se vivió durante el plenario del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Mientras el presidente Alberto Fernández hacía una suerte de juego poético y se preguntaba qué diría el etiquetado del producto de Juntos por el Cambio, la Cristina Fernández de Kirchner lo retó frente a los presentes porque iba a tomar agua de la botella.

"¿Qué diría un etiquetado frontal de Juntos? Diría somos republicanos, pero después aclararía que contiene un presidente que armó una mesa judicial para perseguir opositores. También contiene un presidente que nombró ministros de la corte por decreto", subrayó Fernández en su alocución.

Pero cuando estaba por tomar agua para seguir enumerando el "contenido" de ese envase imaginario la vicepresidenta lo interrumpió con un reto. "No. No tomes de la botella", se escuchó que le dijo Cristina Fernández de Kirchner. "Pero me la acaban de traer la abrí yo recién", le contesta Alberto Fernández a su vicepresidenta.

"Pero no tomes de la botella, queda horrible", le ordenó la expresidenta de la Nación. "Me reta, me reta, me reta", se río abiertamente Alberto Fernández por el pase de comedia que se estaba dando.

"¿Qué hacés Máximo (Kirchner) vos?", agregó Alberto Fernández en alusión a que el hijo de la presidenta acababa de tomar de la botella. "¿No lo ves a Máximo vos?" agregó entre risas pero al mismo tiempo apurándose a buscar un vaso.

Después de eso, en otro pasaje del discurso del presidente Cristina Fernández de Kirchner no aguantó las ganas de hacer una acotación y le sacó el micrófono a Alberto.